15:21 12.09.2025

Суд продовжив детективу НАБУ запобіжний захід – тримання під вартою до 21 жовтня

Фото: http://bank.gov.ua/

Печерський райсуд Києва залишив детектива Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Руслана Магамедрасулова під вартою до 21 жовтня 2025 рокц, передає "Радіо Свобода" із зали суду.

"Суд продовжив Магамедрасулову запобіжний захід – тримання під вартою до 21.10.2025 року включно", - йдеться у повідомленні "Радіо Свобода" в телеграм-каналі у п'ятницю.

Як азначив Центр протидії корупції у телеграм-каналі, захист просив будь-який захід, не повʼязаний з триманням під вартою.

У липні СБУ повідомила, що розслідує ймовірний вплив Росії на роботу НАБУ. Серед фігурантів назвали, зокрема, керівника одного з міжрегіональних управлінь бюро Магамедрасулова.

Магамедрасулову оголошено підозру за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України. Він підозрюється у веденні бізнесу в рф (виступав посередником у продажі партій технічної коноплі його батька до республіки Дагестан). Підозру та запобіжний захід у вигляді тримання під вартою отримав також батько співробітника Бюро, громадянин РФ – Сентябр Магамедрасулов.

22 липня Верховна Рада підтримала в другому читанні та в цілому 263 голосами законопроєкт №12414, яким обмежила незалежність НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Західні політики заявили про загрози для євроінтеграції, а в Україні почалися акції протесту проти обмеження незалежність НАБУ та САП.

31 липня Верховна Рада повернула незалежність НАБУ та САП. Того ж дня президент підписав законопроєкт №13533 щодо посилення ефективності цих органів.

Керівники антикорупційних органів просили СБУ надати докази обґрунтування підозри. 7 серпня слідчі СБУ надали керівнику НАБУ окрему інформацію та окремі матеріали, які підтверджують обґрунтованість оголошених підозр двом працівникам НАБУ.

Керівники антикорупційних органів також допускали наміри заміни керівників НАБУ та САП як чергового етапу впливу на роботу антикорупційних інституцій.

