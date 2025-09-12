Інтерфакс-Україна
13:23 12.09.2025

США закликають країни ЄС повністю відмовитися від російських енергоносіїв і ядерних технологій

Фото: Unsplash

США закликали ЄС повністю відмовитися від закупівель російських енергоносіїв, подолавши опір Угорщини та Словаччини, повідомляє видання Politico.

"Ми маємо намір цілком замінити російський газ", - цитує видання міністра енергетики США Кріса Райта, який виступив на заході в Брюсселі.

За його словами, США і всі країни ЄС воліють покласти край військовій агресії РФ проти України.

Відповідаючи на запитання про те, чи повинні Угорщина і Словаччина, які виступають проти зусиль Європейської комісії щодо поступової відмови від російського газу, припинити співпрацю з Москвою, Райт сказав: "Абсолютно".

За даними видання, у Брюсселі Райт проводив зустрічі з високопоставленими чиновниками ЄС із питань збільшення імпорту американського скрапленого природного газу і припинення фінансових потоків у Росію. Райт заявив, що Європі було б краще отримувати поставки від "союзників".

Він також закликав європейські країни шукати альтернативи російській атомній енергії. "Ми прагнемо бачити ядерні технології зі США і всередині самого ЄС", - сказав глава Міненерго США.

Теги: #європа #сша #енергоносії

