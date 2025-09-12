Інтерфакс-Україна
11:58 12.09.2025

Обстріл забрав життя жительки Марганецької громади, двох чоловіків поранено

Мирна жителька Марганецької територіальної громади Нікопольського району Дніпропетровської області загинула і двоє чоловіків отримали поранення внаслідок російського обстрілу та дронового удара, повідомив у п'ятницю начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"У Марганецькій громаді через артобстріл загинула 66-річна жінка… Через цей удар та атаку FPV-дроном є постраждалі. Чоловік 65 років госпіталізований. 59-річний потерпілий лікуватиметься амбулаторно. Пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, авто", - написав Лисак в Телеграм.

