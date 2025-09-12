Окупанти 30 разів обстріляли міста і села Донецької області за добу, 2 загиблих

Фото: Донецька ОВА

Двоє мирних жителів Донецької області загинули в четвер внаслідок обстрілів з боку російських окупантів, це жителі села Каленики та міста Костянтинівка Краматорського району, повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін.

"Краматорський район. У Лимані зруйновано 2 господарчі споруди, в Олександрівці пошкоджено 6 будинків, у Калениках загинула людина, знищено вантажівку. У Райгородку Миколаївської громади пошкоджено інфраструктуру. У Самарському Новодонецької громади пошкоджено багатоповерхівку. В Андріївці зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено 2 гаражі. У Костянтинівці 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 20 приватних будинків, 6 багатоповерхівок, 2 адмінбудівлі, промислову будівлю, 3 автівки і 8 гаражів", - написав Філашкін в Телеграм у п'ятницю.

В інших районах області без загиблих, про постраждалих не повідомляється. У Сіверську Бахмутського району пошкоджено два будинки, у Добропіллі Покровського району пошкоджено адміныстративну будівлю, у самому Покровську зруйновано будинок.

Всього за добу російські окупанти 30 разів обстріляли населені пункти Донецької області. З лінії фронту евакуйовано 374 людини, у тому числі 45 дітей.

Як повідомлялося, 10 вересня окупанти 41 раз обстріляли населені пункти Донецької області, було двоє загиблих та десятеро поранених мирних мешканців. З лінії фронту було евакуйовано 335 людей, у тому числі 76 дітей.

У вівторок, 9 вересня, росіяни 42 рази обстріляли населені пункти області, було 28 загиблих (з них 25 у селищі Ярова, де літні люди отримували пенсії на мобільному пункті "Укрпошти") та 20 поранених (з них 18 у Яровій). З лінії фронту було евакуйовано 227 людей, у тому числі 46 дітей.

В понеділок, 8 вересня, ворог 38 разів обстріляв міста і села Донецької області, загинули шестеро мирних жителів, десять отримали поранення. З лінії фронту тоді було протягом доби евакуйовано 275 людей, у тому числі 81 дитину.