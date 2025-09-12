Інтерфакс-Україна
Події
10:24 12.09.2025

Окупанти 30 разів обстріляли міста і села Донецької області за добу, 2 загиблих

2 хв читати
Окупанти 30 разів обстріляли міста і села Донецької області за добу, 2 загиблих
Фото: Донецька ОВА

Двоє мирних жителів Донецької області загинули в четвер внаслідок обстрілів з боку російських окупантів, це жителі села Каленики та міста Костянтинівка Краматорського району, повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін.

"Краматорський район. У Лимані зруйновано 2 господарчі споруди, в Олександрівці пошкоджено 6 будинків, у Калениках загинула людина, знищено вантажівку. У Райгородку Миколаївської громади пошкоджено інфраструктуру. У Самарському Новодонецької громади пошкоджено багатоповерхівку. В Андріївці зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено 2 гаражі. У Костянтинівці 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 20 приватних будинків, 6 багатоповерхівок, 2 адмінбудівлі, промислову будівлю, 3 автівки і 8 гаражів", - написав Філашкін в Телеграм у п'ятницю.

В інших районах області без загиблих, про постраждалих не повідомляється. У Сіверську Бахмутського району пошкоджено два будинки, у Добропіллі Покровського району пошкоджено адміныстративну будівлю, у самому Покровську зруйновано будинок.

Всього за добу російські окупанти 30 разів обстріляли населені пункти Донецької області. З лінії фронту евакуйовано 374 людини, у тому числі 45 дітей.

Як повідомлялося, 10 вересня окупанти 41 раз обстріляли населені пункти Донецької області, було двоє загиблих та десятеро поранених мирних мешканців. З лінії фронту було евакуйовано 335 людей, у тому числі 76 дітей.

У вівторок, 9 вересня, росіяни 42 рази обстріляли населені пункти області, було 28 загиблих (з них 25 у селищі Ярова, де літні люди отримували пенсії на мобільному пункті "Укрпошти") та 20 поранених (з них 18 у Яровій). З лінії фронту було евакуйовано 227 людей, у тому числі 46 дітей.

В понеділок, 8 вересня, ворог 38 разів обстріляв міста і села Донецької області, загинули шестеро мирних жителів, десять отримали поранення. З лінії фронту тоді було протягом доби евакуйовано 275 людей, у тому числі 81 дитину.

Теги: #донецька_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:18 11.09.2025
Росіяни 41 раз обстріляли Донеччину, загинули двоє людей

Росіяни 41 раз обстріляли Донеччину, загинули двоє людей

13:47 09.09.2025
Внаслідок обстрілу Ярової отримала поранення начальниця відділення "Укрпошти"

Внаслідок обстрілу Ярової отримала поранення начальниця відділення "Укрпошти"

12:56 09.09.2025
Наслідки удару по Яровій на 12:30: 21 людина загинула і стільки ж поранено

Наслідки удару по Яровій на 12:30: 21 людина загинула і стільки ж поранено

12:29 09.09.2025
Росіяни нанесли авіаудар по селищу Ярова на Донеччині, більше 20 людей загинуло - Зеленський

Росіяни нанесли авіаудар по селищу Ярова на Донеччині, більше 20 людей загинуло - Зеленський

09:26 09.09.2025
Шестеро цивільних загинули на Донеччині минулої доби через ворожі обстріли

Шестеро цивільних загинули на Донеччині минулої доби через ворожі обстріли

10:46 08.09.2025
Окупанти 25 разів обстріляли міста і села Донецької області за добу, 4 мирних жителів загинули

Окупанти 25 разів обстріляли міста і села Донецької області за добу, 4 мирних жителів загинули

09:56 08.09.2025
Окупанти завдали удару по житловій двоповерхівці в Новодонецькому, загинуло двоє цивільних

Окупанти завдали удару по житловій двоповерхівці в Новодонецькому, загинуло двоє цивільних

09:26 05.09.2025
Росіяни вбили 5 жителів Донеччини за минулу добу

Росіяни вбили 5 жителів Донеччини за минулу добу

10:32 04.09.2025
Окупанти 31 раз обстріляли міста і села Донецької області, 11 мирних жителів загинули

Окупанти 31 раз обстріляли міста і села Донецької області, 11 мирних жителів загинули

12:10 02.09.2025
Ворог окупував Воскресенку, просунувся біля Маліївки та Кам'янки – DeepState

Ворог окупував Воскресенку, просунувся біля Маліївки та Кам'янки – DeepState

ВАЖЛИВЕ

Сікорський про реакцію Трампа на вторгнення російських дронів: Ні, це не була помилка

Сили безпілотних систем уразили за добу 754 ворожі цілі

Уряд виділив землю під будівництво заводу Rheinmetall з виготовлення снарядів для ЗСУ - Шмигаль

Пілот українського Су-27 загинув в бою – Генштаб

Зеленський: Україна готова та відкрита допомогти Польщі у боротьбі з дронами, Patriot у цьому не допоможе

ОСТАННЄ

Нова глава МЗС Великої Британії прямує до Києва, оголосить про нову допомогу на $193 млн

Сибіга обговорить із Сікорським питання спільної безпеки

Детектив НАБУ перевищив швидкість і вискочив на зустрічну смугу, що спричинило ДТП, - джерела

Україна готова завершити роботу над формулюваннями прав нацменшин, які вимагає Угорщина, – Качка

Свириденко: Будемо створювати більше інструментів долучення молоді до держуправління

Сікорський про реакцію Трампа на вторгнення російських дронів: Ні, це не була помилка

Сили оборони збили 33 ворожі БпЛА із 40, влучання зафіксовані на 3 локаціях

Принц Гаррі прибув до Києва, щоб підтримати поранених військових, - ЗМІ

Глава МЗС Польщі прибув в Україну

Росія використовує історію в інтересах чинного уряду - Стубб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА