Інтерфакс-Україна
Події
23:20 11.09.2025

Уряд виділив землю під будівництво заводу Rheinmetall з виготовлення снарядів для ЗСУ - Шмигаль

1 хв читати

Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що під час зустрічі з керівником німецької Rheinmetall AG Арміном Паппергером на полях міжнародної виставки озброєнь Defence Security and Equipment International Exhibition and Conference (DSEI) у Лондоні була фіналізована процедура запуску нового спільного підприємства.

"З моменту останньої розмови ми фіналізували процедури щодо запуску нового спільного виробництва. 9 вересня було виділено землю у безпечному регіоні України, де буде побудований новий завод з виготовлення снарядів Rheinmetall для потреб Сил оборони. Обговорили також інші важливі проєкти, зокрема розвиток спроможностей з ремонту і виробництва бронетехніки. Лінійка Rheinmetall має низку нових зразків, які можуть посилити Сили оборони України", написав Шмигаль на платформі X у четвер. Окрім того співрозмовники обговорили напрям ППО.

Як повідомлялося, міністр оборони України Денис Шмигаль у рамках міжнародної виставки озброєнь DSEI, що проходить у Лондоні з 9 до 12 вересня, провів низку зустрічей з представниками провідних оборонних компаній, зокрема, виробників систем протиповітряної оборони Gepard та NASAMS, ракет HIMARS, ATACMS та літаків F-16, а також ракет ASRAAM і Storm Shadow.

Джерело: https://t.me/Denys_Smyhal/11495

Теги: #завод #міноборони #німеччина #амуніція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:50 08.09.2025
Єрмак провів відеодзвінок з радниками з національної безпеки Великої Британії, Німеччини, Італії та Франції

Єрмак провів відеодзвінок з радниками з національної безпеки Великої Британії, Німеччини, Італії та Франції

10:18 08.09.2025
Виробник металочерепиці інвестував EUR10 млн у будівництво заводу з рафінації олії на Львівщині

Виробник металочерепиці інвестував EUR10 млн у будівництво заводу з рафінації олії на Львівщині

23:45 06.09.2025
Посилення відповідальності військових за непокору виключено з проєкту закону в результаті консультацій Міноборони й комітетів ВР

Посилення відповідальності військових за непокору виключено з проєкту закону в результаті консультацій Міноборони й комітетів ВР

21:17 05.09.2025
Зеленський відвідав зруйнований ракетами американський завод Flex у Мукачеві

Зеленський відвідав зруйнований ракетами американський завод Flex у Мукачеві

17:09 04.09.2025
Німеччина запропонувала постачати 480 БМП щороку для озброєння ЗСУ – ЗМІ

Німеччина запропонувала постачати 480 БМП щороку для озброєння ЗСУ – ЗМІ

11:34 04.09.2025
Міноборони в серпні допустило до експлуатації нові авіаційні та наземні безпілотники

Міноборони в серпні допустило до експлуатації нові авіаційні та наземні безпілотники

08:56 04.09.2025
Гілі: Велика Британія профінансувала понад 1 млрд фунтів військової допомоги Україні за рахунок заморожених російських активів

Гілі: Велика Британія профінансувала понад 1 млрд фунтів військової допомоги Україні за рахунок заморожених російських активів

19:48 03.09.2025
Гілі не розкриває деталей щодо планів "Коаліції охочих", але вірить, що мир можливий

Гілі не розкриває деталей щодо планів "Коаліції охочих", але вірить, що мир можливий

17:00 03.09.2025
Українська Fire Point вироблятиме в Данії паливо для своїх далекобійних ракет "Фламінго"

Українська Fire Point вироблятиме в Данії паливо для своїх далекобійних ракет "Фламінго"

20:22 01.09.2025
АРМА почало переговори про управління заводом напівфабрикатів ТМ "Єрмоліно"

АРМА почало переговори про управління заводом напівфабрикатів ТМ "Єрмоліно"

ВАЖЛИВЕ

Пілот українського Су-27 загинув в бою – Генштаб

Зеленський: Україна готова та відкрита допомогти Польщі у боротьбі з дронами, Patriot у цьому не допоможе

Росія хоче ескалації та не зацікавлена у мирі - президент Фінляндії

Україна стежить за російсько-білоруськими навчаннями "Захід-2025" - Зеленський

Науседа повідомив про прибуття до Литви 52 звільнених у Білорусі політв'язнів

ОСТАННЄ

Макрон заявив про спрямування трьох винищувачів на захист повітряного простору Польщі

Зеленський вручив державні нагороди першим леді Фінляндії та Естонії і першому джентльмену Данії

Сили оборони відбили з початку доби 141 ворожу атаку - Генштаб

Послаблення санкцій щодо Білорусі може створити юридичні лазівки для РФ – Тихановська

Словацький міністр ініціює запровадження обов'язкової військової служби в країні

"Люблінський трикутник" про вторгнення російських БПЛА в Польщу: Рішуча відповідь може запобігти ескалації

САП підтвердила внесення повної застави за ексголову Хмельницької МСЕК Крупу

Албанія стала першою країною у світі, де з'явився ШІ-міністр

Житель Успенівки Запорізької області загинув після російського авіабомбардування

Помер 1 з 5 постраждалих внаслідок атаки ворожим дроном цивільного авто в Благодатівці Куп'янского району

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА