Уряд виділив землю під будівництво заводу Rheinmetall з виготовлення снарядів для ЗСУ - Шмигаль

Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що під час зустрічі з керівником німецької Rheinmetall AG Арміном Паппергером на полях міжнародної виставки озброєнь Defence Security and Equipment International Exhibition and Conference (DSEI) у Лондоні була фіналізована процедура запуску нового спільного підприємства.

"З моменту останньої розмови ми фіналізували процедури щодо запуску нового спільного виробництва. 9 вересня було виділено землю у безпечному регіоні України, де буде побудований новий завод з виготовлення снарядів Rheinmetall для потреб Сил оборони. Обговорили також інші важливі проєкти, зокрема розвиток спроможностей з ремонту і виробництва бронетехніки. Лінійка Rheinmetall має низку нових зразків, які можуть посилити Сили оборони України", написав Шмигаль на платформі X у четвер. Окрім того співрозмовники обговорили напрям ППО.

Як повідомлялося, міністр оборони України Денис Шмигаль у рамках міжнародної виставки озброєнь DSEI, що проходить у Лондоні з 9 до 12 вересня, провів низку зустрічей з представниками провідних оборонних компаній, зокрема, виробників систем протиповітряної оборони Gepard та NASAMS, ракет HIMARS, ATACMS та літаків F-16, а також ракет ASRAAM і Storm Shadow.

Джерело: https://t.me/Denys_Smyhal/11495