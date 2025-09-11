Генштаби збройних сил Польщі та України поглиблюють співпрацю, зокрема у боротьбі з безпілотниками

Начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі генерал Віслав Кукула та головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський обговорили правила обміну інформацією про повітряні загрози та можливості співпраці в галузі впровадження технологій у сучасній війні, повідомив Генштаб Збройних сил Польщі.

"Сьогодні генерал Віслав Кукула, начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі, провів переговори з генералом Олександром Сирським, головнокомандувачем Збройних сил України". йдеться у повідомленні на офіційному акаунті ЗС Польщі у соціальній мережі Х у четвер.

Повідомляється, що основною темою розмови були "правила обміну інформацією про повітряні загрози та можливості співпраці в галузі впровадження технологій і оперативного використання безпілотних розвідувально-ударних систем у рамках дронізації поля бою".

"Польща залишається солідарним союзником України і готова надалі надавати їй підтримку, щоб спільно протистояти російській агресії", - наголосили у ЗС Польщі.