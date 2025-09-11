Інтерфакс-Україна
Події
17:13 11.09.2025

Мінрозвитку: Готується оновлений механізм евакуації людей із територій активних та можливих бойових дій

Фото: https://mindev.gov.ua

Міністерство розвитку громад та територій України готує проект оновленого механізму евакуації населення із територій активних та можливих бойових дій та забезпечення соціального захисту евакуйованих осіб, що передбачає чіткий розподіл функцій між державними та місцевими органами влади щодо евакуації.

Як повідомляється на сайті міністерства у четвер, проєкт постанови Кабміну щодо евакуації населення із територій активних та можливих бойових дій передбачає, зокрема, чіткий розподіл функцій між державними та місцевими органами влади, що проводять евакуацію. Його планується передати на розгляд уряду найближчим часом.

Планується, що Координаційний штаб, який очолює Мінрозвитку здійснюватиме основну координацію процесу евакуації. Натомість, формування державної політики у сфері евакуації буде належати до повноважень Міністерства внутрішніх справ. Безпосереднє виконання заходів з евакуації забезпечуватиме Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Органи місцевого самоврядування відповідатимуть за організацію заходів на місцях: формування транзитних центрів, збірних пунктів, логістичне забезпечення. Міністерство соціальної політики, сімʼї та єдності координуватиме питання соціального захисту, ведення обліку транзитних центрів, місць тимчасового перебування та інституційних закладів, а також розроблятиме і впроваджуватиме програми з адаптації внутрішньо переміщених осіб.

Міністерство охорони здоровʼя відповідатиме за медичне забезпечення, психологічну підтримку та санітарний контроль у транзитних центрах і місцях тимчасового перебування.

Повідомляється, що найближчим часом проєкт постанови буде подано на розгляд Кабінету міністрів України. Її ухвалення дозволить забезпечити ефективну та скоординовану організацію евакуації населення з територій активних та потенційних бойових дій, а також гарантуватиме соціальний захист і створення умов для подальшої інтеграції евакуйованих осіб.

Зазначається, що наразі складна безпекова ситуація склалася у Дніпропетровській, Донецькій та Херсонській областях. На Дніпропетровщині в окремих селах Синельниківського району ще перебувають понад 1300 дітей, яких необхідно евакуювати у безпечніші місця. У Донецькій області триває евакуація дітей з Покровського району. У Херсонській області з початку серпня евакуйовано понад 50 тисяч людей, з них майже 7 тисяч – діти та понад 500 – маломобільні. Разом з тим понад 17 тисяч людей, у тому числі діти та люди з інвалідністю, ще потребують евакуації.

На сьогодні в Україні працює 19 транзитних центрів у кількох областях, більшість із них — на Дніпропетровщині та Сумщині. Для оптимізації процесу евакуації на Запоріжжі припинили діяльність 3 малі транзитні центри. Натомість Запорізькій ОВА доручено розглянути можливість створення транзитного центру в місті Запоріжжя, який надаватиме комплексні послуги.

Окремо триває робота щодо розгортання додаткових місць тимчасового перебування людей в більш безпечних регіонах. На виконання урядового доручення, області та Київська міська військова адміністрація вже підготували понад 7 тисяч місць для розміщення евакуйованих, у тому числі 254 — для маломобільних. Найбільшу кількість місць облаштовано у Київській, Волинській, Черкаській і Закарпатській областях.

Теги: #кабмін #мінрозвитку #евакуація

