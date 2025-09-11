Інтерфакс-Україна
Події
16:53 11.09.2025

Суд усунув з посади детектива НАБУ через підозру в недостовірному декларуванні та обрав заставу майже в 3 млн грн

Суд обрав запобіжний захід посадовцю Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), якого підозрюють у недостовірному декларуванні майна, повідомив Офіс генерального прокурора.

"Печерський районний суд міста Києва задовольнив клопотання прокурора, відсторонив підозрюваного заступника керівника підрозділу детективів НАБУ від займаної посади у звʼязку з наявними корупційними ризиками та обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 2,9 млн грн", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у четвер.

Раніше Центр протидії корупції (ЦПК) повідомляв, що Печерський райсуд Києва обрав детективу НАБУ Віталію Тєбєкіну запобіжний захід у вигляді застави майже в 3 млн грн.

Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора та Державне бюро розслідувань підозрюють посадовця НАБУ у намаганні приховати нерухомість, придбану під час повномасштабного вторгнення.

"Як встановило розслідування, у грудні 2023 року родина посадовця Бюро придбала двокімнатну квартиру в одному з житлових комплексів Ужгорода вартістю майже 100 000 доларів США. Факт придбання майна, зокрема, підтверджується перепискою між співробітником Бюро та його дружиною, показами продавця нерухомості й нотаріуса, який проводив перереєстрацію квартири та іншими доказами", - йшлося у повідомленні в телеграм-каналі СБУ у середу.

За даними слідства, щоб приховати причетність до цієї нерухомості, посадовець НАБУ та його дружина вирішили оформити право власності на цей обʼєкт на третю особу – матір своєї близької знайомої.

СБУ також зазначала, що батьки посадовця НАБУ мають російські паспорти та проживають на тимчасово окупованій території, але фігурант не вказав це, заповнюючи документи на допуск до державної таємниці, чим порушив закон.

У відповідь Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомило про початок службового розслідування.

