14:28 11.09.2025

Зеленський про дрони у Польщі: Найстрашніше, що ця атака схожа на Крим

Президент України Володимир Зеленський вважає, що психологічно здійснений росіянами інцидент з їх дронами на території Польщі нагадує ситуацію з Кримом.

"На мій погляд, найстрашніше, що ця атака схожа на Крим. Психологічно, а чим це відрізняється? Просто зараз технологічна війна. Зараз просто не потрібні "зелені чоловічки", які зайшли на вашу територію", - сказав він на спільній пресконференції із президентом Фінляндії Александером Стуббом у Києві.

За словами президента, сьогодні ту саму роль на території Польщі виконали БпЛА.

