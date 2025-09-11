Інтерфакс-Україна
12:54 11.09.2025

Зеленський: Сильний 19-й пакет санкцій буде найкращою відповіддю на вторгнення дронів у ЄС

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна разом із партнерами опрацьовують нові санкційні обмеження проти Росії, а також розробляють протидії схемам обходу санкцій на тлі ескалації РФ війни в Україні та провокацій проти країн-членів НАТО.

"Після вчорашнього цілеспрямованого вторгнення 19 російських дронів на територію Євросоюзу саме сильний 19-й пакет санкцій буде найкращою відповіддю. Зараз триває наповнення цього пакету. Пріоритети – це російський банківський сектор і банки в країнах, які продовжують торгувати з Росією, та інфраструктура тіньового флоту, яка наповнює бюджет російської війни: капітани суден, страховики, термінали, які використовуються для відвантаження нафти, та оператори ринку, які толерують російські схеми", - написав він у Телеграмі.

За словами Зеленського, готується спеціальний санкційний інструмент Європи, який обмежить доступ Росії до визначених критичних товарів, що обмежить обхід санкцій. Також тривають консультації між Євросоюзом і Сполученими Штатами, щоб об'єднати можливості санкційного тиску, зокрема проти заробітків від російських енергоресурсів.

"Продовжуємо й синхронізацію санкцій. Відучора в юрисдикції України запрацювали санкції Британії, які були застосовані проти Росії та повʼязаних з нею субʼєктів. Також уже синхронізовані в Україні санкції Канади та 18 пакетів санкцій Євросоюзу. Наступний етап – санкції Японії, вже цього місяця завершимо синхронізацію. Разом з партнерами готуємо й синхронізацію санкцій України в інших юрисдикціях. Триває робота з Канадою та Британією. Від початку цього року запроваджено вже 44 пакети санкцій України проти російських юридичних і фізичних осіб, які працюють на війну, та проти повʼязаних з ними осіб з інших країн", - зазначив президент.

Зеленський зауважив, що серед цих санкцій – обмеження проти російського ВПК, схем постачання критичних компонентів у Росію, заробітків російського бюджету, а також проти осіб, які пропагують війну чи поширюють російський вплив.

"Найважливіше, що рекомендації України стають частиною санкцій партнерів. Дякую всім, хто допомагає", - резюмував президент.

Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн обговорили подальше посилення санкцій проти Росії, зокрема позицію США в цьому питанні, та підтримку українських дітей.

