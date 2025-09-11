Міжнародна спільнота має посилювати санкційний тиск на РФ, однак Путін виграє час і пристосовується до обмежень, – Шмигаль

Фото: https://t.me/Denys_Smyhal/

Україна не бачить жодних сигналів з російської сторони, які свідчать про наміри припинити війну, заявив міністр оборони України Денис Шмигаль в інтерв’ю Sky News.

"Ми дуже цінуємо всі зусилля президента Трампа, його адміністрації, всього народу Сполучених Штатів. Ми цінуємо зусилля європейських лідерів, тому що це дійсно величезні зусилля всіх лідерів вільного демократичного світу. На жаль, поки що ми не бачимо жодних сигналів з російської сторони, що вони припинять цю війну, і ми розуміємо, що нам потрібно діяти", - сказав Шмигаль.

Він наголосив, що Путін "продовжує грати в ігри", і виграє більше часу для продовження цієї війни, для перегрупування, переозброєння та оновлення армій.

"Тому зараз ми розуміємо, що нам потрібно продовжувати тиск на лінію фронту з одного боку, і нам потрібно посилювати санкційний тиск з іншого боку, щоб зробити цей простір для маніпуляцій з боку Путіна все меншим і меншим. А вторинні санкції, санкції на нафту, газ, ядерне паливо, на запчастини для російських ракет повинні бути набагато сильнішими, і ми закликаємо партнерів, європейських партнерів, Сполучені Штати запровадити ці сильні санкції проти Росії. Тільки ці заходи приведуть Путіна до реальних переговорів", - наголосив він.

Водночас міністр відзначив, що російська економіка пристосовується до цих санкцій, коли Росія шукає і знаходить союзників.

"Тому ми маємо війну і агресію не з боку Росії, Білорусі, Північної Кореї, Ірану. Їх підтримують інші країни як альянс у промисловій сфері, у сфері високих технологій. Тому ми розуміємо, що ця війна не тільки з однією Росією. Ми розуміємо, що є компанія союзників, агресивних союзників, які зараз вивчають уроки цієї агресії в Україні, і вони готуються, вони збільшують своє виробництво, вони діляться своїм досвідом між цими країнами, вони модифікують все своє обладнання. Наприклад, іранські безпілотники були дуже примітивними на самому початку. Зараз це високотехнологічна зброя, дальньої дії, з дуже високою руйнівною силою. А північнокорейські балістичні ракети на самому початку були абсолютно неточною, неефективною зброєю. Зараз це високоточні балістичні ракети, які Росія продовжує використовувати в Україні, і так далі", - пояснив Шмигаль.