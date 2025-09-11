Шмигаль: Удар дронами по Польщі – це тест для НАТО та спроба відвести увагу від воєнних злочинів РФ в Україні

Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua

Міністр оборони України Денис Шмигаль вважає, що вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі було "перевіркою" реакції НАТО.

"З моєї точки зору, це було схоже на сигнал, це була спроба перевірити членів НАТО, як НАТО відреагує, як відреагує Польща, щоб вжити заходів, скільки часу знадобиться для реакції. Отже, це стратегія Росії - бути готовою до війни з НАТО, і вони продовжують реалізовувати свою доктрину, щоб тримати всі європейські країни під постійною атакою в усіх різних сферах - в інформаційній, дезінформаційній, соціальній, політичній, релігійній, а тепер навіть у військовій сфері, атакуючи польську територію", - заявив Шмигаль в інтерв’ю Sky News.

Однак, зауважив Шмигаль, окрім військових причин вторгнення дронів до Польщі ще однією ймовірною причиною стала спроба - змістити акценти з нападів і воєнних злочинів в Україні.

"За останні тижні Росія здійснила величезну кількість воєнних злочинів, злочинів агресії, які відбуваються в Україні. Вони вбивали дітей щодня і щоночі. Два дні тому вони вбили матір з дитиною. Вони вбили 25 осіб у Києві, четверо з них - діти. Вони вбили 21 пенсіонера в Донецькій області вчора під час нашої зустрічі в Рамштайні. І це була навмисна атака керованою авіабомбою, фактично на групу пенсіонерів, які чекали на свої пенсії. Отже, це воєнний злочин. І тепер Росія зміщує акценти і зміщує акценти світової спільноти, світової спільноти з цього воєнного злочину на атаку на Польщу за допомогою безпілотників-приманок", - пояснив міністр.

Ці події, переконаний він, свідчать, що Росія не має намірів припиняти свої атаки.

"Росія має намір перевірити, як відреагує НАТО, а це означає, що Росія продовжує підготовку до можливої війни з країнами НАТО", - заявив Шмигаль.