11:46 11.09.2025
У лікарні помер підліток, поранений внаслідок ворожого обстрілу на Харківщині
У лікарні Харкова помер 15-річний хлопець, який 10 серпня постраждав внаслідок російського обстрілу Піщаного Куп’янського району Харківської області, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.
"Після ворожої атаки в с. Піщане хлопця доставили до медзакладу в дуже важкому стані, він був на апараті ШВЛ. Протягом місяця лікарі робили все можливе, щоб урятувати дитині життя. На жаль, травми виявилися надто важкими", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.