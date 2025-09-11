Інтерфакс-Україна
Події
11:46 11.09.2025

У лікарні помер підліток, поранений внаслідок ворожого обстрілу на Харківщині

1 хв читати

У лікарні Харкова помер 15-річний хлопець, який 10 серпня постраждав внаслідок російського обстрілу Піщаного Куп’янського району Харківської області, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Після ворожої атаки в с. Піщане хлопця доставили до медзакладу в дуже важкому стані, він був на апараті ШВЛ. Протягом місяця лікарі робили все можливе, щоб урятувати дитині життя. На жаль, травми виявилися надто важкими", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

