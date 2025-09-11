Інтерфакс-Україна
11:41 11.09.2025

Велика Британія та Україна уклали угоду про обмін технологіями у виробництві БпЛА

Велика Британія буде виробляти та спільно розробляти найсучасніше військове обладнання з українською промисловістю в рамках новаторської угоди про обмін новітніми технологіями, яка сприятиме створенню робочих місць у Великій Британії та зміцненню національної безпеки як Великої Британії, так і України, повідомляє Міністерство оборони королівства.

"Завдяки цьому новаторському промисловому партнерству з Україною та нашій новій Стратегії оборонної промисловості ми активізуємо нашу оборонну промисловість, що є провідною в світі. Ми будемо впроваджувати інновації в темпі, властивому воєнному часу, підтримувати безпеку Великої Британії та України і стимулювати створення робочих місць тут, у Британії", - цитують міністра оборони країни Джона Гілі у повідомленні на урядовому сайті Великої Британії.

За інформацією, перший спільний проект – це новий вдосконалений безпілотник-перехоплювач для протиповітряної оборони під назвою Project OCTOPUS, який буде серійно вироблятися у Великій Британії з метою випуску тисяч одиниць на місяць для постачання в Україну. Проєкт буде представлений у четвер на виставці Міжнародній виставці-ярмарку озброєнь DSEI в Лондоні.

"Дрон, розроблений в рамках проекту OCTOPUS, був спроектований Україною за підтримки британських вчених і техніків і вже довів свою ефективність на полі бою, виявившись надзвичайно дієвим проти одноразових ударних дронів Shahed, які використовує Росія, – при цьому його виробництво коштує менше 10% від вартості дронів, які він покликаний перехоплювати", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, цього тижня міністр оборони Великої Британії прийняв у Лондоні свого українського колегу Дениса Шмигаля. Під час засідання Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн" він підтвердив, що Міжнародний фонд для України, очолюваний Великобританією, перевищив GBP 2 млрд у вигляді фінансових зобов'язань від Великобританії та 11 інших країн.

9 вересня повідомлялось, що Гілі, який співголовує на 30-му засіданні Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") разом з німецьким колегою Борисом Пісторіусом, анонсував фінансування та виробництво на своїй території тисячі далекобійних ударних дронів для України.

Теги: #україна #бпла #виробництво #велика_британія

