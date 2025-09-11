Інтерфакс-Україна
10:47 11.09.2025

Польща обмежила повітряний рух уздовж кордонів із Білоруссю та Україною

У східній частині Польщі вздовж кордонів із Білоруссю та Україною впроваджено обмеження повітряного руху, повідомило Польське агентство аеронавігаційного обслуговування (PANSA).

"За запитом Оперативного командування видів збройних сил із 10 вересня до 9 грудня 2025 року у східній частині Польщі буде впроваджено обмеження повітряного руху в зоні EP R129", - ідеться в повідомленні.

Згідно з представленими PANSA графіками, зона EP R129 зачіпає кордон із Білоруссю та Україною по всій її протяжності.

У нічний час діє повна заборона на польоти, за винятком військової авіації. Також впроваджується цілодобова заборона на польоти цивільних безпілотних літальних апаратів.

"Обмеження впроваджується з метою забезпечення державної безпеки", - повідомляє PANSA.

