Росіяни 41 раз обстріляли Донеччину, загинули двоє людей
Російські окупанти за добу 41 раз обстріляли населені пункти Донеччини, загинули двоє мирних жителів, повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін.
"За 10 вересня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Новодонецькому і Костянтинівці. Ще 10 людей в області за добу дістали поранення", - написав Філашкін в телеграм-каналі.
Так, в Новодонецькому Краматорського району 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено 11 будинків, 3 адмінбудівлі і 6 автівок. У Костянтинівці 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 19 приватних будинків, 4 багатоповерхівки і крамницю.
У Лимані пошкоджено технічне приміщення і 2 господарчі споруди. У Слов'янську знищено 2 будинки і 3 автівки, пошкоджено 6 будинків і 2 автівки. У Краматорську поранено 6 людей.
У Новоукраїнці Добропільської громади пошкоджено інфраструктуру. У Покровську знищено приватний будинок.
У Сіверську пошкоджено 2 будинки.
З лінії фронту за добу евакуйовано 335 людей, у тому числі 76 дітей.