Росіяни 41 раз обстріляли Донеччину, загинули двоє людей

Фото: Донецька ОВА

Російські окупанти за добу 41 раз обстріляли населені пункти Донеччини, загинули двоє мирних жителів, повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін.

"За 10 вересня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Новодонецькому і Костянтинівці. Ще 10 людей в області за добу дістали поранення", - написав Філашкін в телеграм-каналі.

Так, в Новодонецькому Краматорського району 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено 11 будинків, 3 адмінбудівлі і 6 автівок. У Костянтинівці 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 19 приватних будинків, 4 багатоповерхівки і крамницю.

У Лимані пошкоджено технічне приміщення і 2 господарчі споруди. У Слов'янську знищено 2 будинки і 3 автівки, пошкоджено 6 будинків і 2 автівки. У Краматорську поранено 6 людей.

У Новоукраїнці Добропільської громади пошкоджено інфраструктуру. У Покровську знищено приватний будинок.

У Сіверську пошкоджено 2 будинки.

З лінії фронту за добу евакуйовано 335 людей, у тому числі 76 дітей.