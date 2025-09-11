Інтерфакс-Україна
Події
10:18 11.09.2025

Росіяни 41 раз обстріляли Донеччину, загинули двоє людей

1 хв читати
Росіяни 41 раз обстріляли Донеччину, загинули двоє людей
Фото: Донецька ОВА

Російські окупанти за добу 41 раз обстріляли населені пункти Донеччини, загинули двоє мирних жителів, повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін.

"За 10 вересня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Новодонецькому і Костянтинівці. Ще 10 людей в області за добу дістали поранення", - написав Філашкін в телеграм-каналі.

Так, в Новодонецькому Краматорського району 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено 11 будинків, 3 адмінбудівлі і 6 автівок. У Костянтинівці 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 19 приватних будинків, 4 багатоповерхівки і крамницю.

У Лимані пошкоджено технічне приміщення і 2 господарчі споруди. У Слов'янську знищено 2 будинки і 3 автівки, пошкоджено 6 будинків і 2 автівки. У Краматорську поранено 6 людей.

У Новоукраїнці Добропільської громади пошкоджено інфраструктуру. У Покровську знищено приватний будинок.

У Сіверську пошкоджено 2 будинки.

З лінії фронту за добу евакуйовано 335 людей, у тому числі 76 дітей.

Теги: #донецька_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:21 11.09.2025
Обстріли Херсонщини: П'ятеро людей поранені

Обстріли Херсонщини: П'ятеро людей поранені

07:51 11.09.2025
Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області

Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області

19:11 10.09.2025
Окупанти весь день атакували Нікопольщину, били дронами та артилерією, є постраждала

Окупанти весь день атакували Нікопольщину, били дронами та артилерією, є постраждала

09:47 10.09.2025
В Харківській області за добу четверо постраждалих внаслідок ворожих обстрілів

В Харківській області за добу четверо постраждалих внаслідок ворожих обстрілів

13:47 09.09.2025
Внаслідок обстрілу Ярової отримала поранення начальниця відділення "Укрпошти"

Внаслідок обстрілу Ярової отримала поранення начальниця відділення "Укрпошти"

12:56 09.09.2025
Наслідки удару по Яровій на 12:30: 21 людина загинула і стільки ж поранено

Наслідки удару по Яровій на 12:30: 21 людина загинула і стільки ж поранено

12:29 09.09.2025
Росіяни нанесли авіаудар по селищу Ярова на Донеччині, більше 20 людей загинуло - Зеленський

Росіяни нанесли авіаудар по селищу Ярова на Донеччині, більше 20 людей загинуло - Зеленський

11:46 09.09.2025
Росіяни вдарили дроном по школі у Краматорську

Росіяни вдарили дроном по школі у Краматорську

09:26 09.09.2025
Шестеро цивільних загинули на Донеччині минулої доби через ворожі обстріли

Шестеро цивільних загинули на Донеччині минулої доби через ворожі обстріли

08:04 09.09.2025
Минулої доби на Херсонщині п’ятеро людей дістали поранення через ворожі обстріли — Прокудін

Минулої доби на Херсонщині п’ятеро людей дістали поранення через ворожі обстріли — Прокудін

ВАЖЛИВЕ

Президент Фінляндії прибув в Україну з візитом

Польща обмежила повітряний рух уздовж кордонів із Білоруссю та Україною

Українські дрони в серпні уразили понад 60 тис. цілей – Сирський

ГУР уразило корабель ЧФ РФ під Новоросійськом

Зеленський про "Рамштайн": Є результати щодо нових систем ППО для України

ОСТАННЄ

У лікарні помер підліток, поранений внаслідок ворожого обстрілу на Харківщині

Велика Британія та Україна уклали угоду про обмін технологіями у виробництві БпЛА

Ізраїль не комунікує з Україною щодо цьогорічного паломництва хасидів до Умані - посол Корнійчук

Російський дрон влучив у собор в Сумах, який є одним із символів міста

Знешкоджено хакерське угруповання, яке завдало мільярдних збитків світовим компаніям

У планах уряду повна відмова від інтернатної системи - Улютін

Суд відхилив апеляцію Януковича про скасування накладених на нього санкцій ЄС

Президент Фінляндії прибув в Україну з візитом

Польща обмежила повітряний рух уздовж кордонів із Білоруссю та Україною

Офіс генпрокурора про військову юстицію: Має бути не лише військова поліція, а й прокурори, суди та адвокати

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА