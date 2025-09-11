Інтерфакс-Україна
Події
08:58 11.09.2025

Кабмін затвердив додаткові проєкти відбудови на 1 млрд грн

Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Кабінет міністрів додав 39 нових проєктів на 1 млрд грн до програми Програми відновлення України, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"У 2025 році до Програми відновлення України III додаємо 39 нових проєктів, щодо водопостачання, каналізації та відновлення лікарень. Загальний обсяг фінансування — 1 млрд грн", - написала Свириденко в телеграм-каналі за результатами засідання уряду у середу.

За її словами, додаткових витрат із держбюджету не потрібно, так як кошти перерозподілені між вже затвердженими проєктами.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, викладено у новій редакції додаток "Перелік проєктів, фінансування яких здійснюється за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проєктів в рамках Програми відновлення України ІІІ" з метою розподілу/перерозподілу у 2025 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проєктів в рамках даної Програми між місцевими бюджетами у розрізі проектів.

Джерело: https://t.me/svyrydenkoy/469

https://t.me/tmelnychuk/6641

Теги: #кабмін #проєкти #відбудова

