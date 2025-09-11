Макрон і Трамп обговорили вторгнення російських дронів у Польщу та ситуацію на Близькому Сході

Президенти Франції Еммануель Макрон та США Дональд Трамп обговорили вторгнення російських безпілотників в Польщу та ситуацію на Близькому Сході, зокрема, удари Ізраїля у Катарі.

"Чудова телефонна розмова з президентом @realDonaldTrump. Ми обговорили тривожні події у війні Росії проти України, зокрема після вторгнення російських безпілотників до Польщі", - написав він у соцмережі Х в ніч на четвер.

За словами Макрона, сторони також поділилися занепокоєннями щодо ситуації на Близькому Сході після ізраїльських ударів у Катарі.

"Тісна співпраця між європейцями та американцями має вирішальне значення на кожному з цих фронтів. Разом ми можемо зробити вирішальний внесок у мир і безпеку", - резюмував Макрон.

Джерело: https://x.com/EmmanuelMacron/status/1965873241823785312