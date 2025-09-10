Зеленський: Нам треба працювати над спільною системою ППО та створити дієвий повітряний щит над Європою

Фото: https://www.facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський провів розмови з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні й генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

"Звісно, передусім ми говорили про російські дрони, які цієї ночі знову були випущені по Україні та залетіли в повітряний простір Польщі. Інциденти з одним-двома російськими дронами були й раніше в країнах східного флангу НАТО, зокрема кілька тижнів тому в Румунії. Але цього разу значно більша кількість російських дронів, значно більша наглість – дрони залітали з території не лише України, а й Білорусі. І ми всі однаково розуміємо, що це абсолютно інший рівень ескалації з боку Росії. Має бути відповідна реакція", – написав Зеленський в телеграм-каналі за результатами проведених розмов.

В ході розмови Туск проінформував про наслідки та обставини, які вже вдалося встановити. Зокрема він повідомив, що уламки російських дронів, серед яких були також іранські "шахеди", знайдені в багатьох містечках і селах.

Зеленський наголосив, що українські військові ще від ночі передають усю наявну інформацію, і українська сторона продовжує цю співпрацю.

"Причин такої зухвалої поведінки Росії декілька, і всім вони абсолютно очевидні. Нам треба працювати над спільною системою протиповітряного захисту та створити дієвий повітряний щит над Європою. Україна давно це пропонує, є конкретні рішення. Ми повинні разом реагувати на всі актуальні виклики та бути готовими до потенційних загроз усім європейцям у майбутньому. Так само потрібно спільно значно збільшити фінансування для виробництва дронів-перехоплювачів. Вони вже довели свою ефективність", - підкреслив президент.

Він запропонував Польщі допомогу, навчання та досвід у збитті російських дронів, зокрема "шахедів".

"Домовилися з Дональдом про відповідну співпрацю на рівні військових. Також будемо координуватися з усіма країнами – членами НАТО", – резюмував Зеленський.