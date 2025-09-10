У Краматорську в результаті обстрілів 6 поранених, серед них двоє підлітків

Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

Російські окупанти з початку доби 15 разів обстріляли Краматорськ Донецької області, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Тільки за сьогодні в місті вже 6 поранених внаслідок 15 обстрілів, у тому числі – 2 підлітка 16 і 17 років. Росіяни атакують безпілотниками різних типів – і роблять це з регулярними інтервалами, щоб постійно тримати людей у страху", – написав Філашкін в телеграм-каналі.

Він наголосив, що як і удар по Яровій, обстріли Краматорська є терором.

"Винищення і залякування – це все, чого хочуть росіяни. Вкотре звертаюся до жителів Донеччини: в області залишатися не можна! Тут кожна мить несе смертельну небезпеку!", – закликав голова ОВА.