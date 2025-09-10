Інтерфакс-Україна
Події
19:11 10.09.2025

Окупанти весь день атакували Нікопольщину, били дронами та артилерією, є постраждала

1 хв читати
Окупанти весь день атакували Нікопольщину, били дронами та артилерією, є постраждала

У Нікопольському районі через численні ворожі обстріли постраждала жінка, її шпиталізували у стані середньої тяжкості, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Цілий день лунали вибухи на Нікопольщині. Ворог атакував район здебільшого FPV-дронами, застосовував також артилерію. Під ударом були сам Нікополь, Мирівська, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська громади. Постраждала 28-річна жінка. Її госпіталізували у стані середньої тяжкості", - написав він у телеграм-каналі у середу. 

За його даними, пошкоджені інфраструктура, кафе, 6 приватних будинків, кілька господарських споруд, парник, лінія електропередачі, газогін. Понівечені легковики та вантажівка.

У Межівській громаді Синельниківського району російські військові кілька разів влучили безпілотниками, зайнялися 2 приватні оселі та будівля, що не експлуатувалася. Побиті 3 сонячні панелі.

 

Теги: #дніпропетровська #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:47 10.09.2025
В Харківській області за добу четверо постраждалих внаслідок ворожих обстрілів

В Харківській області за добу четверо постраждалих внаслідок ворожих обстрілів

11:46 09.09.2025
Росіяни вдарили дроном по школі у Краматорську

Росіяни вдарили дроном по школі у Краматорську

09:26 09.09.2025
Шестеро цивільних загинули на Донеччині минулої доби через ворожі обстріли

Шестеро цивільних загинули на Донеччині минулої доби через ворожі обстріли

08:04 09.09.2025
Минулої доби на Херсонщині п’ятеро людей дістали поранення через ворожі обстріли — Прокудін

Минулої доби на Херсонщині п’ятеро людей дістали поранення через ворожі обстріли — Прокудін

07:26 09.09.2025
Одна жінка загинула, ще одна поранена через ворожу атаку РФ на Запорізьку область

Одна жінка загинула, ще одна поранена через ворожу атаку РФ на Запорізьку область

10:46 08.09.2025
Окупанти 25 разів обстріляли міста і села Донецької області за добу, 4 мирних жителів загинули

Окупанти 25 разів обстріляли міста і села Донецької області за добу, 4 мирних жителів загинули

08:51 08.09.2025
П'ятеро постраждалих і пожежі внаслідок атаки дронів на Дніпропетровщину

П'ятеро постраждалих і пожежі внаслідок атаки дронів на Дніпропетровщину

08:45 08.09.2025
Обстріли Херсонщини: Дві людини поранені - Прокудін

Обстріли Херсонщини: Дві людини поранені - Прокудін

06:41 08.09.2025
Вбив власну бабусю: у Кривому Розі винесли вирок 16-річному хлопцю

Вбив власну бабусю: у Кривому Розі винесли вирок 16-річному хлопцю

03:08 08.09.2025
Обстріли Нікопольщини та Кривого Рогу: поранено вісім цивільних – Лисак

Обстріли Нікопольщини та Кривого Рогу: поранено вісім цивільних – Лисак

ВАЖЛИВЕ

Кабмін затвердив програму дій уряду - Свириденко

ДБР повідомило про підозру керівникам ФСБ та МВС РФ у злочинах проти учасників Революції гідності

Шмигаль після зустрічі з Рютте: Партнери розуміють, що Кремль не збирається зупинятись

Рютте підтвердив, що Польща запросила консультації згідно зі ст.4 договору НАТО

Україна отримала від ЄС ще EUR1 млрд у межах програми ERA Loans

ОСТАННЄ

У Краматорську в результаті обстрілів 6 поранених, серед них двоє підлітків

Львів підписав з концерном "Електрон" угоду на поставку 48 автобусів за кредит ЄІБ

Вбивство двох учнів в Шаргороді на Вінниччині: поліція оголосила підозру колишньому вчителю

В Держетнополітики вважають, що Україна має перейти до моделі державно-церковного партнерства

Мерц після обговорення у НАТО дій РФ проти Польщі: НАТО є і залишається готовою до оборони

Зеленський та фон дер Ляєн обговорили питання санкцій проти РФ

Конгрес США готовий ухвалити нові санкції проти РФ – сенатор Грем

За програмою "єВідновлення" видано компенсацій на 44,3 млрд грн

МЗС та фонд "Сучасна Україна" передали для 21 ОМБр 20 FPV-дронів на оптоволокні та генератори для лікарень прифронтових міст

За колишню голову Хмельницької МСЕК Крупу заставу не внесено

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА