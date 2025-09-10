Окупанти весь день атакували Нікопольщину, били дронами та артилерією, є постраждала

У Нікопольському районі через численні ворожі обстріли постраждала жінка, її шпиталізували у стані середньої тяжкості, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Цілий день лунали вибухи на Нікопольщині. Ворог атакував район здебільшого FPV-дронами, застосовував також артилерію. Під ударом були сам Нікополь, Мирівська, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська громади. Постраждала 28-річна жінка. Її госпіталізували у стані середньої тяжкості", - написав він у телеграм-каналі у середу.

За його даними, пошкоджені інфраструктура, кафе, 6 приватних будинків, кілька господарських споруд, парник, лінія електропередачі, газогін. Понівечені легковики та вантажівка.

У Межівській громаді Синельниківського району російські військові кілька разів влучили безпілотниками, зайнялися 2 приватні оселі та будівля, що не експлуатувалася. Побиті 3 сонячні панелі.