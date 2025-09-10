Інтерфакс-Україна
Події
18:02 10.09.2025

Трамп поговорить з Навроцьким після вторгнення безпілотників у польський повітряний простір

Президент США Дональд Трамп і президент Польщі Кароль Навроцький проведуть розмову у середу, 10 вересня, повідомляє TVP з посиланням на представника Білого дому.

"Президент Трамп і Білий дім стежать за повідомленнями з Польщі. Президент Трамп планує сьогодні поговорити з президентом Навроцьким", - сказав чиновник.

Розмова відбудеться у зв’язку із вторгненням російських беспілотників до повітряного простору Польщі. Як повідомлялося, у середу Польща збила безпілотники у своєму повітряному просторі за підтримки військових літаків союзників по НАТО, що стало першим випадком, коли член західного військового альянсу здійснив постріли під час війни Росії в Україні. Всього до повітряного простору увійшли 19 об'єктів, і польські війська збили ті з них, які становили загрозу.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив у парламенті, що це було "найближче до відкритого конфлікту з часів Другої світової війни", хоча він також сказав, що у нього немає "жодних підстав вважати, що ми знаходимося на межі війни", і заявив, що активував статтю четверту договору НАТО, згідно з якою члени альянсу можуть вимагати консультацій зі своїми союзниками.

Москва заперечила відповідальність за інцидент, а високопоставлений дипломат у Польщі заявив, що безпілотники були запущені з боку України.

Європейські лідери, які останнім часом намагаються переконати Трампа приєднатися до них у посиленні санкцій проти Росії та посиленні підтримки Києва, заявили, що це виправдовує колективну відповідь. Негайної реакції з боку Вашингтона не було.

Джерело повідомило, що НАТО розглядає цей інцидент не як напад, а як навмисне вторгнення. За словами джерела, в нічній операції були задіяні польські винищувачі F-16, голландські F-35, італійські літаки спостереження AWACS і літаки дозаправки в повітрі, які спільно експлуатуються НАТО.

Кілька польських аеропортів були тимчасово закриті, в тому числі і той, який використовувався як основний пункт доступу для західних офіційних осіб і вантажів, що прямували в Україну наземним транспортом.

