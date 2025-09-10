Інтерфакс-Україна
15:06 10.09.2025

РФ рекламує Китаю неіснуючий двигун для літака - СЗР

Перший віцепрем’єр РФ Денис Мантуров заявив про готовність поставити Китаю нібито перспективний авіадвигун ПД-26 для далекомагістрального широкофюзеляжного літака, який розробляють у Пекіні, при цьому сам двигун існує лише на папері, зазначають у Службі зовнішньої розвідки України у середу.

"Пропозиція Кремля пролунала на тлі провалу програми з відродження авіапрому, започаткованої після початку повномасштабної війни проти України. З 15 пасажирських літаків, які планували передати авіакомпаніям у 2025 році, виробники змогли здати лише один. У 2022–2025 роках парк цивільної авіації рф поповнився лише 13 новими бортами замість запланованих 82 – дванадцятьма "Суперджетами" та одним Ту-214, що використовується для перевезень самого Мантурова. Додатковим ударом стали виявлені конструкційні дефекти у 14 літаків Sukhoi Superjet 100, випущених у 2016 році", - йдеться в повідомленні.

В СЗР відзначають, що для відновлення галузі в РФ немає ані виробничої бази, ані технологій, ані кадрів, а КНР раніше відмовився від спільного з РФ проєкту зі створення лайнера CR929 через неможливість замінити ключові американські та європейські системи.

