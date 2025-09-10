НАБУ розпочало розслідування після заяв СБУ щодо декларації керівника їх підрозділу

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомило про початок службового розслідування у зв’язку з раніше оприлюдненою інформацією Служби безпеки України про недостовірне декларування і приховування нерухомості заступника керівника одного з підрозділів детективів Бюро.

Як зазначили у відомстві, в другій половині 2024 року Управління внутрішнього контролю НАБУ проводило перевірку особистих, ділових і моральних якостей вказаного детектива як кандидата на посаду. Зазначена перевірка проводилися щодо кандидата та членів його сімʼї, не стосувалася третіх осіб та не виявила фактів недостовірного декларування.

"Національне бюро розпочинає службове розслідування щодо фактів, викладених у матеріалах Служби безпеки України. У разі підтвердження оприлюдненої інформації Бюро вживатиме передбачених внутрішніми процедурами адміністративних заходів", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у середу.

НАБУ зазначає, що після проведення 21 липня 2025 року Службою безпеки України та Державним бюро розслідувань обшуків та вилучення особистої техніки у співробітників НАБУ Управління внутрішнього контролю НАБУ (УВК НАБУ) надіслало вказаним органам та Офісу генерального прокурора офіційні листи з проханням невідкладно поінформувати УВК у разі виявлення фактів протиправних дій з боку працівників НАБУ та включити УВК до складу слідчої групи. "На даний час вказані органи офіційно не повідомляли УВК НАБУ про виявлені факти щодо згаданого детектива та не включили детективів УВК до складу слідчих груп", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, СБУ та ДБР проситимуть для вказаного детектива запобіжний захід у вигляді застави та відсторонення від посади. Справу розглядатиме Печерський суд міста Києва.

Раніше Служба безпеки України повідомила про викриття заступника керівника одного з підрозділів детективів НАБУ, який намагався приховати нерухомість, придбану під час повномасштабного вторгнення.

"Як встановило розслідування, у грудні 2023 року родина посадовця Бюро придбала двокімнатну квартиру в одному з житлових комплексів Ужгорода, вартістю майже 100 000 доларів США. Факт придбання майна, зокрема, підтверджується перепискою між співробітником Бюро та його дружиною, показами продавця нерухомості і нотаріуса, який проводив перереєстрацію квартири та іншими доказами", - йшлося у повідомленні в телеграм-каналі СБУ у середу.

За даними слідства, щоб приховати свою причетність до цієї нерухомості, посадовець НАБУ та його дружина вирішили оформити право власності на цей обʼєкт на третю особу – матір своєї близької знайомої.

СБУ також зазначала, що батьки посадовця НАБУ мають російські паспорти та проживають на тимчасово окупованій території, але фігурант не вказав це, заповнюючи документи на допуск до державної таємниці, чим порушив закон.