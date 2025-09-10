Інтерфакс-Україна
14:48 10.09.2025

На заході України в четвер пройдуть дощі, подекуди з грозами, на сході – сухо

На заході України в четвер пройдуть дощі, подекуди з грозами, на сході – сухо

Помірні дощі пройдуть в західних областях України у четвер, 11 вересня, вдень на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі, вдень місцями грози; на решті території без опадів, повідомив Укргідрометцентр.

Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с, на заході країни, крім Закарпаття, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°, у західних та південних областях 14-19°; вдень 22-27°, у західних областях 19-24°.

У Києві 11 вересня - без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 22-24°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 11 вересня найвища температура вдень була  33,6 в 1898р., найнижча вночі  4,7 в 1935, 1968р.

У п'ятницю, 12 вересня, у західних, вдень місцями і Житомирській, Вінницькій та Одеській областях помірні короткочасні дощі (вночі у західних областях значні дощі), місцями грози; на решті території без опадів. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 12-17°, на сході, північному сході країни 9-14°; вдень 19-24°, у південній частині місцями до 27°.

У Києві 12 вересня без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с, температура вночі близько 15°, вдень 22-24°.

