12:14 10.09.2025

Сибіга: Системи ППО України та партнерів мають спільно перехоплювати ракети і дрони РФ, це не втягне нікого у війну

Системи протиповітряної оборони України та партнерів можуть і повинні працювати разом для перехоплення російських ракет та безпілотників, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Як заявив президент Володимир Зеленський, Україна готова надати необхідну підтримку Польщі для зменшення майбутніх загроз від російських ракет та безпілотників. Ми вже обмінюємося інформацією про повітряні цілі, але ми можемо ще більше посилити нашу співпрацю, покращити раннє попередження Польщі та підвищити безпеку Польщі від таких інцидентів", - написав він у соцмережі Х.

Сибіга наголосив, що Україна готова надати свою експертизу, досвід, технології та інші види допомоги для забезпечення надійної безпеки та ефективного протистояння російським загрозам.

"Системи протиповітряної оборони України та партнерів можуть і повинні працювати разом для перехоплення російських ракет та безпілотників. Це жодним чином не втягне нікого у війну. Навпаки, такі дії запобігли б поширенню російської війни та встановили б чіткі обмеження для росіян, що вигідно всім", - заявив очільник українського зовнішньополітичного відомства.

Він додав, що разом "ми не дозволимо російським ракетам і безпілотникам летіти далі вглиб Європи". Водночас Сибіга закликав діяти "швидко та негайно, щоб послати Москві правильний сигнал єдності та сили".

