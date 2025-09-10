Інтерфакс-Україна
Події
11:25 10.09.2025

Президентка ЄК оголосила про дроновий альянс з Україною, ЄС виділить EUR6 млрд

1 хв читати
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що Європейський союз розробить з Україною "Альянс дронів", який буде фінансуватися за рахунок позики в розмірі 6 мільярдів євро від ERA.

"Ми можемо використовувати нашу промислову силу, щоб підтримати Україну в протидії цій дронній війні. Ми можемо допомогти перетворити винахідливість України на перевагу на полі бою та спільну індустріалізацію. Я також можу оголосити, що Європа виділить 6 мільярдів євро від ERA та зробить Drone Alliance з Україною. Україна має винахідливість. Тепер їй потрібні масштаби", - сказала вона під час щорічного звернення до Європейського парламенту у Страсбурзі у середу.

Президентка ЄК додала, що "разом ми можемо їх забезпечити, щоб Україна зберегла свою перевагу, а Європа – свою".

Теги: #альянс #дрони #єс

