10:14 10.09.2025

РФ намагається підняти градус війни, бо відчуває безкарність, – Єрмак

Фото: сайт Президента України

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак розцінив появу російських дронів у повітряному просторі Польщі в ніч на середу як наслідок безкарності РФ за воєнні злочини.

"Росія намагається підняти градус війни, бо відчуває вседозволеність та безкарність. Замість завершення війни путін обирає спробу її розширення. Зараз багато що залежить від сильних, скоординованих дій у відповідь", - написав Єрмак в Телеграм в середу вранці.

Він наголосив, що від сьогоднішніх рішень партнерів "справді залежить майбутній хід історії". "Росію потрібно змусити зупинити війну. Це можливо зробити разом. Україна добре знає російські слабкі сторони", - наголосив Єрмак.

