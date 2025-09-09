Інтерфакс-Україна
Події
22:14 09.09.2025

Сили оборони відбили з початку доби 152 ворожі атаки - Генштаб

1 хв читати

З початку доби відбулося 152 бойові зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 вівторка.

"Російські загарбники завдали одного ракетного та 59 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 72 керовані бомби. Крім цього, залучили для ураження 1977 дронів-камікадзе та здійснили 3416 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 47 штурмових та наступальних дій. 

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/28798

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

