Ворог втратив з початку року 299 тис. військових

Фото: https://www.facebook.com/

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про знищення 299 тисяч російських окупантів з початку поточного року.

"Втрати російської армії від початку року вже сягають майже 300 тисяч (299 210) осіб. Ми нищимо ворога вдень і вночі. Кожен ліквідований окупант — це ще один крок до справжнього миру та безпеки для України", - написав Сирський у Facebook у вівторок.

Як повідомлялося, у Генеральному штабі Збройних сил України 1 вересня повідомили про втрати російських окупантів в розмірі понад 291 тис. солдатів убитими й пораненими з початку поточного року.