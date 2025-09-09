Інтерфакс-Україна
Події
20:16 09.09.2025

Ворог втратив з початку року 299 тис. військових

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про знищення 299 тисяч російських окупантів з початку поточного року.

"Втрати російської армії від початку року вже сягають майже 300 тисяч (299 210) осіб. Ми нищимо ворога вдень і вночі. Кожен ліквідований окупант — це ще один крок до справжнього миру та безпеки для України", - написав Сирський у Facebook у вівторок.

Як повідомлялося, у Генеральному штабі Збройних сил України 1 вересня повідомили про втрати російських окупантів в розмірі понад 291 тис. солдатів убитими й пораненими з початку поточного року.

 

Теги: #втрати_ворога #сирський

