Шмигаль на "Рамштайні" закликав партнерів до фінансування виробництва зброї: є загроза втрати переваги в FPV-дронах на передовій

Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua

Міністр оборони України Денис Шмигаль на 30-му засіданні Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") закликав партнерів до продовження ініціатив з підтримки України для посилення воїнів та захисту цивільних від російських атак.

"Для України критично важливо активно впроваджувати наступні ініціативи. По-перше, нам потрібен чіткий графік регулярного фінансування та поставок пакетів озброєння", - сказав Шмигаль під час засідання у форматі "Рамштайн" у вівторок.

Міністр підкреслив, що Україна потребує $6 млрд на фінансування виробництва безпілотників, перехоплювачів для захисту та цивільного населення та інфраструктури, а також FPV-дрони для утримання лінії фронту.

"На жаль, ми можемо втратити свою перевагу в FPV на передовій", - заявив він.

Шмигаль знову закликав колег передбачити $60 млрд у бюджеті на 2026 рік "для захисту Європи та України".

"Україна продовжуватиме виплачувати 100% бюджету на різні потреби, але нам потрібна підтримка та участь партнерів", - заявив міністр.

30-те засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн") у гібридному форматі стартувало у вівторок ввечері. У Лондоні присутні міністр оборони Великої Британії Джон Гілі разом з німецьким колегою Борисом Пісторіусом, генсек НАТО Марк Рютте та міністр оборони України Денис Шмигаль. Інші учасники приєдналися до зустрічі онлайн.

Раніше міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що з командою відомства прибув в Лондон на засідання Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн", також запланована низка перемовин з урядовцями країн-партнерів і приватними виробниками.