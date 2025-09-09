Інтерфакс-Україна
Події
18:11 09.09.2025

Стубб та генсек ООН обговорили припинення війни в Україні та реформування ООН

1 хв читати
Стубб та генсек ООН обговорили припинення війни в Україні та реформування ООН

Президент Фінляндії Александр Стубб провів розмову з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, під час якої, зокрема, обговорив припинення війни РФ проти України, ситуацію на Близькому Сході та реформування ООН.

"Дякую за чудову телефонну розмову, Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Гутерріш. Ми обговорили кроки на шляху до справедливого і тривалого миру в Україні. Повага до незалежності, суверенітету та територіальної цілісності є основою діяльності ООН. Ми також обговорили ситуацію на Близькому Сході та зусилля, спрямовані на досягнення дводержавного рішення. Необхідність поліпшення гуманітарної ситуації в Газі є нагальною", - написав Стубб у соцмережі Х у середу.

За його словами, Гутерріш розпочав важливу ініціативу з реформування ООН. "Міжнародна система повинна краще реагувати на сучасні виклики", - додав Стубб.

Теги: #стубб #розмова #гутерріш

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:56 09.09.2025
Зеленський привітав прем'єра Норвегії з результатами виборів та подякував за підтримку

Зеленський привітав прем'єра Норвегії з результатами виборів та подякував за підтримку

15:11 09.09.2025
Сибіга проінформував болгарського колегу про останні російські удари та важливість просування процесу вступу України до ЄС

Сибіга проінформував болгарського колегу про останні російські удари та важливість просування процесу вступу України до ЄС

07:44 08.09.2025
Трамп анонсував розмову з Путіним та зустріч з європейськими лідерами

Трамп анонсував розмову з Путіним та зустріч з європейськими лідерами

19:42 04.09.2025
Президент ЄК та радники Трампа обговорять санкції проти російських нафти і газу в найближчі 24 години – Стубб

Президент ЄК та радники Трампа обговорять санкції проти російських нафти і газу в найближчі 24 години – Стубб

19:24 04.09.2025
Глави МЗС України та Індії домовились зустрітись під час тижня високого рівня ГА ООН

Глави МЗС України та Індії домовились зустрітись під час тижня високого рівня ГА ООН

07:15 04.09.2025
Макрон, Зеленський та європейські лідери проведуть розмову з Трампом після саміту "Коаліції охочих" щодо безпеки України

Макрон, Зеленський та європейські лідери проведуть розмову з Трампом після саміту "Коаліції охочих" щодо безпеки України

18:02 03.09.2025
Міністри оборони України та Великої Британії обговорили нарощування Росією військових спроможностей

Міністри оборони України та Великої Британії обговорили нарощування Росією військових спроможностей

16:14 03.09.2025
Зеленський анонсував розмову з Трампом найближчим часом

Зеленський анонсував розмову з Трампом найближчим часом

14:07 02.09.2025
Стубб "не дуже оптимістичний" стосовно можливості домовитися про перемир'я або про рамки мирних переговорів найближчим часом через РФ

Стубб "не дуже оптимістичний" стосовно можливості домовитися про перемир'я або про рамки мирних переговорів найближчим часом через РФ

13:50 02.09.2025
Президент Фінляндії анонсував зустріч формату NB8 у середу разом із Зеленським

Президент Фінляндії анонсував зустріч формату NB8 у середу разом із Зеленським

ВАЖЛИВЕ

Латвія виділяє EUR5 млн на ініціативу PURL щодо закупівлі американської зброї для України

Eurocape Lviv планує побудувати ВЕС 100 МВт у Львівській області - директор

Велика Британія профінансує та виробить тисячі далекобійних дронів для України – міністр оборони

"Рамштайн" має дати конкретні результати щодо ППО і PURL - Зеленський

Шмигаль на "Рамштайні": Україні потрібні 10 систем Patriot та ракети до них, це терміново

ОСТАННЄ

Очільник Пентагону Геґсет взяв участь в онлайн-зустрічі "Рамштайну"

Анонсована Сіярто зустріч з Сибігою не відбудеться, до Будапешту вирушить міністр євроінтеграції Качка

ППО 3-ої ОШБр збила понад 600 ворожих БпЛА за серпень

Шмигаль: Україна вітає прогрес Єврокомісії у впровадженні інструменту SAFE

Рютте у Лондоні обговорив зі Шмигалем подальшу підтримку України

Постійна рада ОБСЕ засудила ескалацію терору з боку РФ

Авіабомбардування стали причиною 15% смертей серед цивільних, переважно в прифронтових районах - місія ООН

Латвія виділяє EUR5 млн на ініціативу PURL щодо закупівлі американської зброї для України

Eurocape Lviv планує побудувати ВЕС 100 МВт у Львівській області - директор

Українцям рекомендують не їздити до Непалу, де продовжуються масові протести - посольство

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА