Стубб та генсек ООН обговорили припинення війни в Україні та реформування ООН

Президент Фінляндії Александр Стубб провів розмову з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, під час якої, зокрема, обговорив припинення війни РФ проти України, ситуацію на Близькому Сході та реформування ООН.

"Дякую за чудову телефонну розмову, Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Гутерріш. Ми обговорили кроки на шляху до справедливого і тривалого миру в Україні. Повага до незалежності, суверенітету та територіальної цілісності є основою діяльності ООН. Ми також обговорили ситуацію на Близькому Сході та зусилля, спрямовані на досягнення дводержавного рішення. Необхідність поліпшення гуманітарної ситуації в Газі є нагальною", - написав Стубб у соцмережі Х у середу.

За його словами, Гутерріш розпочав важливу ініціативу з реформування ООН. "Міжнародна система повинна краще реагувати на сучасні виклики", - додав Стубб.