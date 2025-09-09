Велика Британія профінансує та виробить тисячі далекобійних дронів для України – міністр оборони

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, який співголовує на 30-му засіданні Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") разом з німецьким колегою Борисом Пісторіусом, анонсував фінансування та виробництво на своїй території тисячі далекобійних ударних дронів для України.

"Протягом наступних 12 місяців Велика Британія профінансує тисячі далекобійних ударних дронів, які ми виготовимо у Великій Британії та доставимо в Україну", - сказав Гілі, відкриваючи засідання у форматі "Рамштайн" у вівторок.

30-те засідання Контактної групи з питань оборони України ( "Рамштайн") у гібридному форматі стартувало у вівторок ввечері. У Лондоні присутні міністр оборони Великої Британії Джон Гілі разом з німецьким колегою Борисом Пісторіусом, генсек НАТО Марк Рютте та міністр оборони України Денис Шмигаль. Інші учасники приєдналися до зустрічі онлайн.

Раніше міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що з командою відомства прибув до Лондона на засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн"). Також заплановано низку перемовин з урядовцями країн-партнерів і приватними виробниками.