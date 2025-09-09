Інтерфакс-Україна
Події
17:14 09.09.2025

Свириденко передала місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці

Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко передала місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) лист із запитом про нову програму співпраці.

"Україна пройшла рекордні 8 переглядів за чинною програмою. Я вдячна МВФ за підтримку усі ці роки повномасштабного вторгнення. Але активні бойові дії тривають, і проєкт держбюджету 2026 року сформований з розрахунком, що війна далека від завершення", - написала Свириденко в телеграм-каналі у вівторок за результатами зустрічі із місією МВФ.

За ї словами, на зустрічі вона передала керівнику місії МВФ Гевіну Грею лист із запитом про нову програму співпраці, яка повинна підтримати Україну протягом наступних декількох років. "и домовились продовжити необхідні консультації між нашими командами в наступні місяці, щоб отримати позитивне рішення Ради директорів МВФ до кінця року" - написала премʼєр.

Серед іншого, вона зазначила, що під час розмови сторони обговорили проєкт держбюджету-2026.

"Наш пріоритет незмінний — фінансування оборони та соціальних програм. Для цього працюємо над пошуком внутрішніх ресурсів та мобілізацією міжнародного фінансування", - додала Свириденко.

Крім того, сторони окремо зупинилися на питаннях залучення капіталу для розвитку приватного сектору, дерегуляції та відновлення енергетики.

