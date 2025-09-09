Мінцифри хоче із допомогою "Дії" гейміфікувати процес вирішення проблем на місцях – 1-й віцепремʼєр

- Міністерство цифрової трансформації працює над створенням у застосунку "Дія" спеціальної платформи, через яку українці зможуть повідомляти про проблеми у своїх громадах та регіонах, повідомив перший віцепремʼєр – міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Хочемо гейміфікувати процес вирішення проблем на місцях, щоб місцева влада краще почула громадян і швидше вирішила якісь проблеми, наприклад, на регіоні. Це така соціальна мережа про те, як змінити свій дім, свій район", – сказав він журналістам після презентації антикорупційного дослідження.

За словами Федорова, ця платформа дозволить українцям створювати звернення про проблему в місті та відслідковувати на якому етапі перебуває виконання завдання. У платформі також буде надано можливість залишати коментарі.

Перший віце-премʼєр додав, що ця платформа - поки що ідея, яка вже є в прототипах: бізнес-аналітики працюють над нею. Також ведуться перемовини зі швейцарською стороною щодо фінансування цього проєкту, зазначив перший віцепрем’єр.