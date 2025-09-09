Київська влада відхилила петицію про дозвіл відвідування вбиралень у метрополітені

Київська влада у відповідь на петицію заявляє, що контрольоване забезпечення доступу до службових вбиралень наявним експлуатаційним персоналом станцій метрополітену є неможливим.

"Державними будівельними нормами, що діяли на час проєктування та введення в експлуатацію споруд метрополітену, не було передбачено облаштування громадських вбиралень. Наявні на станціях вбиральні належать до службових приміщень і призначені для працівників комунального підприємства "Київський метрополітен", - йдеться у відповіді мера Києва Віталія Кличка на петицію.

Зазначається, що згідно будівельних норм під час нового будівництва та реконструкції має бути передбачене розміщення санітарних вузлів у межах вестибюля станції, а у складних умовах під час реконструкції станції допускається влаштування санітарних вузлів у суміщених підземних переходах поза межами шляхів евакуації або поряд зі станцією на поверхні землі.

"У ході поточного планування розміщення санітарних вузлів, з урахуванням доступності для маломобільних груп населення, запроєктовано у рамках будівництва станцій метрополітену "Мостицька" та "Варшавська" дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" у напрямку житлового масиву "Виноградар". Більш того, санітарні вузли також облаштовуватимуться під час проведення комплексних капітальних ремонтів станцій метрополітену з урахуванням їх індивідуальних конструктивних особливостей", - йдеться у відповіді.

В той же час, в мерії наголосили, що у штатному режимі роботи метрополітену доступ сторонніх осіб до службових приміщень є забороненим через архітектурно-планувальні та інженерно-технічні особливості станцій.

Крім цього, в умовах воєнного стану доступ до службових зон станцій метрополітену без належного контролю є неприйнятним з огляду на питання безпеки громадськості.

"Контрольоване забезпечення доступу до службових санітарних вузлів наявним експлуатаційним персоналом станцій метрополітену є неможливим. Водночас відзначимо, що під час повітряної тривоги на станціях метрополітену, які використовуються як укриття для населення, забезпечується вільний та безоплатний доступ до службових санітарних вузлів", - йдеться у відповіді.

Як повідомлялося, 19 серпня петиція на сайті Київської міської ради із закликом дозволити відвідування вбиралень у столичному метрополітені набрала необхідну для розгляду кількість голосів.