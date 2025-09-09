Дівчинку-підлітка вдалося повернути на підконтрольну уряду України територію - Єрмак

На підконтрольну уряду України територію вдалося повернути 14-річну дівчину, яка три з половиною років була розлучена з матір'ю, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати з окупації 14-річну дівчину, яка понад три з половиною роки була розлучена з мамою. Напередодні повномасштабного вторгнення мама виїхала до Києва на роботу. Донька залишилася з дідусем у рідному містечку, яке вже у перші дні війни окупували росіяни", - розповів Єрмак у телеграм-каналі у вівторок.

За його словами, весь цей час дитина жила під постійним тиском та страхом: у школі змушували славити РФ та повторювати пропагандистські наративи, а дідусю неодноразово погрожували забрати онуку до інтернату, якщо він спробує відправити її до матері.