Інтерфакс-Україна
Події
10:27 09.09.2025

Крилату ракету "Іскандер-К" збито із зенітної установки під час атаки на Київ в ніч на 8 вересня

1 хв читати

Бійці окремої президентської бригади ім. гетьмана Б. Хмельницького у ніч на 8 вересня під час атаки ворога на Київ збили крилату ракету "Іскандер-К" із зенітної установки, повідомила пресслужба Сухопутних військ.

"Збиття крилатої ракети Іскандер-К з ЗУшки — це велике везіння помножене на велику майстерність. Під час повітряної атаки ворога з 7 на 8 вересня на столицю бійцям зенітного ракетно-артилерійського дивізіону ОПБр це вдалося", - йдеться у повідомленні Сухопутних військ ЗСУ у телеграм-каналі у вівторок.

Допис супроводжується відповідним відео збиття.

 

Теги: #ракета #сухопутні_війська

