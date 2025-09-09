9 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1294 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1294 RUSSIAN AGRESSION

9 вересня відзначають Всесвітній день сільського господарства, Всесвітній день електромобілів, День поінформованості про фетальний алкогольний синдром, День тестувальника, Міжнародний день захисту від нападів в сфері освіти, Міжнародний день судоку, Міжнародний день краси, День дизайнера-графіка, День "Обійміть свого начальника", День плюшевого ведмедика.

У Великій Британії - День Служби порятунку.

Православна церква вшановує пам'ять святих праведників Йоакима і Анни; святого мученика Северіяна.

Всесвітній день сільського господарства

Присвячений ушануванню одного з найдавніших видів діяльності людства – сільського господарства. Воно нагадує нам про важливість праці мільйонів людей, які працюють у цьому секторі, та про численні виклики, з якими вони стикаються в сучасну епоху.

Сільське господарство є основою людської цивілізації з часів неолітичної революції. Воно включає в себе обробку землі та вирощування рослин для виробництва продуктів харчування, волокон та інших необхідних продуктів.

Сьогодні аграрний сектор стикається з численними викликами, такими як зміна клімату та мінливі тенденції споживання продуктів харчування.

Всесвітній день електромобілів

Присвячений підвищенню обізнаності про електромобілі та їхні переваги для довкілля і суспільства в цілому.

Цей день об’єднує людей з усього світу, щоб підтримати перехід до екологічно чистого транспорту. Електромобілі не викидають вихлопних газів, що зменшує забруднення повітря, і мають менше рухомих частин, що знижує витрати на обслуговування. Крім того, вони сприяють зменшенню викидів CO2, що є важливим кроком у боротьбі зі зміною клімату.

День поінформованості про фетальний алкогольний синдром

Спрямований на підвищення обізнаності про небезпеку вживання алкоголю під час вагітності та його вплив на розвиток дитини.

Фетальний алкогольний синдром виникає внаслідок впливу алкоголю на плід під час вагітності. Це може призвести до серйозних фізичних, інтелектуальних та поведінкових проблем у дитини.

Симптоми ФАС можуть включати специфічні риси обличчя, затримку росту, проблеми з координацією, труднощі з навчанням та соціальною адаптацією.

День тестувальника

Пов’язаний з подією, що сталася 9 вересня 1947 року. Того дня вчені з Гарварду під час роботи з обчислювальною машиною Mark II Aiken Relay Calculator, виявили перший в історії "програмний" баг. Вони знайшли метелика, що застряг між контактами реле і зупинив роботу машини. Цей випадок став першим задокументованим прикладом помилки в комп’ютері, і саме тоді було введено термін "debugging" (налагодження), що буквально означає позбавлення від жуків.

День "Обійміть свого начальника"

9 вересня День "Обійміть свого начальника" відзначають у Великій Британії та США. Це щорічне свято, яке відзначає зв'язок між працівниками та їхніми керівниками.

Міжнародний день захисту від нападів в сфері освіти

Проголошений Генасамблеєю ООН 29 травня 2020 року.

Мета цього дня – привернути увагу до важкого становища понад 75 мільйонів дітей у 35 країнах, які постраждали від конфліктів, та їхньої нагальної потреби в підтримці сфери освіти.

Цей день зазначає важливість збереження шкіл як безпечних місць для навчання, де учні та вчителі можуть почуватися захищеними. ООН закликає уряди забезпечувати захист та інклюзивну якісну освіту для всіх учнів, особливо тих, які знаходяться в несприятливому становищі.

Україна також активно підтримує цю ініціативу. 21 листопада 2019 року Україна приєдналася до Декларації про безпеку шкіл, зобов’язуючись забезпечувати кращий захист дітей, вчителів та шкіл під час бойових дій.

Міжнародний день судоку

Це свято було започатковано 2012 року Всесвітньою федерацією з пазлспорту. Дата обрана не випадково: дев’ятий день дев’ятого місяця символізує структуру класичного судоку, яке складається з сітки 9x9.

Судоку – це логічна головоломка, яка стала популярною у всьому світі завдяки своїй простоті та викликам, які вона ставить перед розв’язувачами. Гра вимагає заповнення сітки цифрами від 1 до 9 таким чином, щоб кожна цифра з’являлася лише один раз у кожному рядку, стовпці та кожному з дев’яти підсіток 3x3.

Міжнародний день краси

Започаткований у 1995 році за ініціативою Міжнародного комітету естетики та косметології (CIDESCO). Мета цього дня – вшанувати красу у всіх її проявах, як зовнішніх, так і внутрішніх. Краса є важливою складовою нашого життя, і вона може проявлятися в різних формах: у природі, мистецтві, людях та їхніх вчинках.

У цей день проводяться різноманітні заходи, такі як конкурси краси, виставки, семінари та інші події, що підкреслюють важливість естетики та догляду за собою.

День дизайнера-графіка

Це професійне свято було започатковано 2005 року на честь 50-річчя відомого українського дизайнера-графіка Володимира Чайки. Він зробив значний внесок у розвиток графічного дизайну, і його роботи залишаються впливовими дотепер.

День плюшевого ведмедика

Щороку 9 вересня Сполучені Штати, Велика Британія та деякі скандинавські країни святкують День плюшевого ведмедика або День ведмедика Тедді. Назва цієї плюшевої іграшки походить від імені 26-го президента США Теодора Рузвельта.

День Служби порятунку

День Служби порятунку, відомий як День 999, відзначається щороку 9 вересня у Великій Британії. Це національний день визнання чоловіків і жінок, які присвячують своє життя порятунку інших під час надзвичайних ситуацій.

Цього дня народилися:

1901 - Український фізик в сфері фізики низьких температур, відкрив у співавторстві з Вандером де Гаазом осциляції магнетоопору при низьких температурах Лев Шубников;

1903 - Український економіст, журналіст, військовий, історик-дослідник, активний учасник повстанської боротьби проти радянських і нацистських окупантів під час ІІ Світової війни, член-основоположник УГВР Лев Шанковський (псевдонім — Олег Мартович);

1928 - Український художник-оформлювач Борис Головко.

Ще в цей день:

1913 - Київський військовий льотчик Петро Нестеров уперше у світі робить на літаку "мертву петлю" — одну з фігур вищого пілотажу ("петля Нестерова");

1920 - Створюють Київський авіаційний завод;

1991 - Проголошують незалежність Таджикистану;

1998 - На посту Голови Генеральної Асамблеї ООН українського міністра закордонних справ Геннадія Удовенка змінює представник Уругваю Дідьє Опертіті;

2001 - Масове отруєння метанолом у Пярну (Естонія), яке спричиняє загибель 68 осіб;

2006 - Розпочинається космічний політ астронавтки НАСА, українки Гайдемарі Стефанишин-Пайпер.

Церковне свято:

9 вересня в церковному календарі – день пам’яті святих праведних Йоакима і Анни

Йоаким походив з царського роду Давидового, а Анна з роду первосвященника Аарона. Вони жили в Назареті і були відомі своєю праведністю та благочестям. Втім, їхнє сімейне життя було затьмарене безплідністю, що в той час вважалося великим нещастям і навіть Божим покаранням.

Попри це, Йоаким і Анна не втрачали надії і продовжували молитися. Одного разу, під час великого свята, Йоаким прийшов до Єрусалимського храму, щоб принести дари Господу, але первосвященник відмовився прийняти їх через безплідність Йоакима. Засмучений, Йоаким пішов у пустелю, де молився і постив. Анна також молилася вдома, і одного дня їй явився янгол, який сповістив, що вона народить дочку, яка стане благословенням для всього світу.

Іменини: Василь, Ганна, Григорій, Дмитро, Захар, Йосип, Микита, Олександр, Олексій, Опанас, Сергій, Федір.