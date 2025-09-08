Інтерфакс-Україна
Події
20:50 08.09.2025

Єрмак провів відеодзвінок з радниками з національної безпеки Великої Британії, Німеччини, Італії та Франції

1 хв читати
Єрмак провів відеодзвінок з радниками з національної безпеки Великої Британії, Німеччини, Італії та Франції

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак та радники з національної безпеки Великої Британії, Німеччини, Італії та Франції обговорили подальше посилення позицій України у протистоянні російській агресії, зокрема на тлі посилення ракетно-дронових атак РФ.

"Провів відеодзвінок з радниками з національної безпеки Великої Британії, Німеччини, Італії та Франції. Розмова проведена на продовження засідання Коаліції охочих, яка відбулася у Парижі 4 вересня 2025 року. Узгоджуємо чітку систему гарантій безпеки для України. Напрацювання вже підготовлені як в політичній, так і у військовій частинах", - написав він у телеграмі у понеділок увечері.

За його словами, на тлі посилення ракетно-дронових атак по Україні "потрібне подальше посилення позицій України у протистоянні російській агресії". В цьому контексті Єрмак наголосив, що нещодавно "відбувся перший за час війни удар по будівлі уряду ракетою "Іскандер"".

"В першу чергу, це додаткова підтримка України, зокрема нашої ППО, та посилення санкцій проти Росії. Обговорили з партнерами наступні практичні кроки та заходи в цих напрямках. Продовжуємо роботу", - додав Єрмак.

 

Теги: #єрмак #німеччина #британія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:11 08.09.2025
Експосол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс очолила британську дипломатичну місію у Польщі

Експосол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс очолила британську дипломатичну місію у Польщі

00:52 06.09.2025
Сибіга провів першу телефонну розмову з новою главою МЗС Британії Іветт Купер

Сибіга провів першу телефонну розмову з новою главою МЗС Британії Іветт Купер

21:36 05.09.2025
Велику групу дітей повернули з російської окупації

Велику групу дітей повернули з російської окупації

19:09 05.09.2025
Перестановки відбулися в уряді Великої Британії

Перестановки відбулися в уряді Великої Британії

17:09 04.09.2025
Німеччина запропонувала постачати 480 БМП щороку для озброєння ЗСУ – ЗМІ

Німеччина запропонувала постачати 480 БМП щороку для озброєння ЗСУ – ЗМІ

13:23 04.09.2025
Єрмак: у Парижі відбулася зустріч зі спецпосланником Вітткоффом

Єрмак: у Парижі відбулася зустріч зі спецпосланником Вітткоффом

08:56 04.09.2025
Гілі: Велика Британія профінансувала понад 1 млрд фунтів військової допомоги Україні за рахунок заморожених російських активів

Гілі: Велика Британія профінансувала понад 1 млрд фунтів військової допомоги Україні за рахунок заморожених російських активів

19:48 03.09.2025
Гілі не розкриває деталей щодо планів "Коаліції охочих", але вірить, що мир можливий

Гілі не розкриває деталей щодо планів "Коаліції охочих", але вірить, що мир можливий

15:03 02.09.2025
До України з окупованих територій вдалося повернути ще одну групу дітей – Єрмак

До України з окупованих територій вдалося повернути ще одну групу дітей – Єрмак

05:56 02.09.2025
Британія ще на два роки продовжить програму захисту українців

Британія ще на два роки продовжить програму захисту українців

ВАЖЛИВЕ

Троє людей, серед них двоє рятувальників, поранені за добу на Сумщині через атаки дронів РФ

Ворог атакував будівлю Кабміну балістичною ракетою - Єрмак

Єрмак і Рубіо обговорили гарантії безпеки та оборонну підтримку України

Генсек ООН засудив атаку РФ по Україні 7 вересня: Напади на урядові установи є подальшою ескалацією конфлікту

Росіяни зараз концентрують удари проти нашої енергетики, на це будуть відповіді - Зеленський

ОСТАННЄ

Троє людей, серед них двоє рятувальників, поранені за добу на Сумщині через атаки дронів РФ

Оприлюднені СБУ докази щодо Гусарова стосуються подій, що відбулись задовго до початку його роботи у НАБУ, заявили в Бюро

На Харківщині двоє підлітків підірвалися на ВНП, їх шпиталізовано у тяжкому стані

Кабінет міністрів після ворожого влучення у Будинок уряду провів засідання у Клубі Кабміну

Оптимізація мережі місцевих судів почнеться з кількох модельних судів – заступниця керівника ОП

"Птахи Мадяра" уразили НПС "Второво" у Володимирській області РФ

Прем'єру Франції винесли вотум недовіри

Відновлено роботу реєстру учасників відбору та виконавців держконтрактів Міноборони

Кабмін затвердив порядок функціонування електронної системи "еРибальство"

Пекін може зупинити війну, проте наразі йому вигідніше спостерігати - Подоляк

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА