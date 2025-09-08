Єрмак провів відеодзвінок з радниками з національної безпеки Великої Британії, Німеччини, Італії та Франції

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак та радники з національної безпеки Великої Британії, Німеччини, Італії та Франції обговорили подальше посилення позицій України у протистоянні російській агресії, зокрема на тлі посилення ракетно-дронових атак РФ.

"Провів відеодзвінок з радниками з національної безпеки Великої Британії, Німеччини, Італії та Франції. Розмова проведена на продовження засідання Коаліції охочих, яка відбулася у Парижі 4 вересня 2025 року. Узгоджуємо чітку систему гарантій безпеки для України. Напрацювання вже підготовлені як в політичній, так і у військовій частинах", - написав він у телеграмі у понеділок увечері.

За його словами, на тлі посилення ракетно-дронових атак по Україні "потрібне подальше посилення позицій України у протистоянні російській агресії". В цьому контексті Єрмак наголосив, що нещодавно "відбувся перший за час війни удар по будівлі уряду ракетою "Іскандер"".

"В першу чергу, це додаткова підтримка України, зокрема нашої ППО, та посилення санкцій проти Росії. Обговорили з партнерами наступні практичні кроки та заходи в цих напрямках. Продовжуємо роботу", - додав Єрмак.