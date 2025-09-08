У Дії з’явилися медичні сповіщення

У застосунку "Дія" з'явилася нова опція - тепер у "Дії" можна отримувати повідомлення про створення плану лікування, е-рецептів та е-направлень, а також їх скасування лікарем, повідомляється у телеграм-каналі застосунку.

Для цього достатньо бути авторизованим у "Дії" — усі дані зберігатимуться в меню "Повідомлення Сповіщення про електронні рецепти, направлення від лікаря та план лікування тепер надходитимуть у "Дію". Якщо ж Дії немає, сповіщення й надалі надходитимуть у Viber чи SMS.

Повідомляється, що у майбутньому перелік медичних сповіщень у "Дії" буде розширюватися.

Інформування пацієнтів через застосунок Дія впроваджується у співпраці МОЗ, Мінцифри та НСЗУ