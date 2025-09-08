Інтерфакс-Україна
Події
18:01 08.09.2025

Від ракетного обстрілу в Києві постраждала деякі кондитерські

1 хв читати
Від ракетного обстрілу в Києві постраждала деякі кондитерські

Кілька закладів харчування постраждали від масованого обстрілу Києва в ніч із суботи на неділю, зокрема, уражень зазнали виробничі потужності пекарні "Василеві пироги" та кондитерської Cremova.

"Наше виробництво постраждало сьогодні вночі від ворожого удару ракетою "Іскандер". Там, де щодня народжувались наші пироги, де жила робота, любов і мрія, - тепер чорний дим замість аромату випічки", - розповіли "Василеві пироги" на своїй сторінці в Facebook.

На оприлюдненому відео видно, що внаслідок удару в приміщені пекарні вибито вікна, знищено обладнання, зокрема холодильні та морозильні камери. 

При цьому повідомляється, що неушкоджено кав’ярню-пекарню в Шевченкіському районі столиці, яка наразі працює і найближчими днями розпочне випікати пироги для доставки.

Кондитерська Cremova також оприлюднила відео знищеного під час обстрілу виробництва.

"Тут виробляли тортики, але більше не зможемо — наше виробництво повністю знищено російськими ракетами. Найголовніше те, що всі наші люди живі та цілі", - зазначається на сторінці кондитерської в Instagram.

Колектив також поінформував, що відновив роботу в центрі міста, проте поки не готовий запропонувати поціновувачам десерти, однак докладе всіх зусиль, щоб оперативно відновити виробничі процеси й повернути в продаж смаколики.

Обидва заклади попросили киян частіше заходити на каву і в такий спосіб допомогти колективам відбудувати свої потужності.

Теги: #київ #постраждалі #кондитерська #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:18 08.09.2025
Новий посол Норвегії в Україні прибув до Києва

Новий посол Норвегії в Україні прибув до Києва

17:16 08.09.2025
Окупанти завдали два удари КАБами по Краматорську, постраждали щонайменше дві людини

Окупанти завдали два удари КАБами по Краматорську, постраждали щонайменше дві людини

14:31 08.09.2025
Аварійно-рятувальні роботи у Святошинському районі столиці завершено – ДСНС

Аварійно-рятувальні роботи у Святошинському районі столиці завершено – ДСНС

13:01 08.09.2025
Газопостачання у понад 8 тис. абонентів відсутнє внаслідок повітряної атаки РФ у Київській області

Газопостачання у понад 8 тис. абонентів відсутнє внаслідок повітряної атаки РФ у Київській області

08:45 08.09.2025
Обстріли Херсонщини: Дві людини поранені - Прокудін

Обстріли Херсонщини: Дві людини поранені - Прокудін

08:18 08.09.2025
До трьох людей збільшилася кількість жертв атаки РФ по Києву

До трьох людей збільшилася кількість жертв атаки РФ по Києву

21:29 07.09.2025
Робота з ліквідації наслідків ворожої атаки в Києві продовжиться зранку понеділка, двоє загиблих та 20 постраждалих

Робота з ліквідації наслідків ворожої атаки в Києві продовжиться зранку понеділка, двоє загиблих та 20 постраждалих

21:18 07.09.2025
Унаслідок ворожого мінометного обстрілу Куп’янська поранено 6-річну дитину

Унаслідок ворожого мінометного обстрілу Куп’янська поранено 6-річну дитину

21:17 07.09.2025
У Харкові внаслідок зіткнення мотоциклістів постраждали троє пішоходів

У Харкові внаслідок зіткнення мотоциклістів постраждали троє пішоходів

20:58 07.09.2025
Келлог: Удар РФ не сигналізує про їхній намір завершити війну дипломатичним шляхом

Келлог: Удар РФ не сигналізує про їхній намір завершити війну дипломатичним шляхом

ВАЖЛИВЕ

Зеленський призначив ексзаступника голови Мінстратегпрому Алояна заступником секретаря РНБО

РФ нарощуватиме дронові атаки по Україні, поки розширюватиме виробництво ударних дронів за підтримки КНР, – ISW

Голова Деснянської РДА Бахматов: Старостенко не робила запиту на виступ і зривала захід

Затриманий співробітник НАБУ з підрозділу "Д-2" входив до масштабної агентурної мережі ворога – СБУ

Засоби Deep Strike уразили на території РФ 60 цілей у серпні – Сирський

ОСТАННЄ

"Ремонт і виробництво" планує у 2026р. закрити потребу "Укрзалізниця" у рейкових накладках - керівник напряму

УЧХ попереджає про появу фейку щодо грошових виплат

Зеленський призначив ексзаступника голови Мінстратегпрому Алояна заступником секретаря РНБО

Польські активісти Greenpeace занурилися до Nord Stream із закликом не відновлювати його та розвивати ВДЕ в Європі

Буданов відвідав поранених розвідників, вручив воїнам нагороди

МЗС про теракт в Єрусалимі: Терор ніколи не є рішенням і не може бути терпимим

Харківські поліцейські передали ЗСУ два трофейні танки

Держпродспоживслужба у І пів.-2025 виписала понад 2 млн грн штрафів за порушення антитютюнового законодавства

Зеленський нагородив військових з нагоди Дня воєнної розвідки

Трамп сказав, що дізнається всі подробиці про вбивство української біженки Ірини Заруцької

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА