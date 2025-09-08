Від ракетного обстрілу в Києві постраждала деякі кондитерські

Кілька закладів харчування постраждали від масованого обстрілу Києва в ніч із суботи на неділю, зокрема, уражень зазнали виробничі потужності пекарні "Василеві пироги" та кондитерської Cremova.

"Наше виробництво постраждало сьогодні вночі від ворожого удару ракетою "Іскандер". Там, де щодня народжувались наші пироги, де жила робота, любов і мрія, - тепер чорний дим замість аромату випічки", - розповіли "Василеві пироги" на своїй сторінці в Facebook.

На оприлюдненому відео видно, що внаслідок удару в приміщені пекарні вибито вікна, знищено обладнання, зокрема холодильні та морозильні камери.

При цьому повідомляється, що неушкоджено кав’ярню-пекарню в Шевченкіському районі столиці, яка наразі працює і найближчими днями розпочне випікати пироги для доставки.

Кондитерська Cremova також оприлюднила відео знищеного під час обстрілу виробництва.

"Тут виробляли тортики, але більше не зможемо — наше виробництво повністю знищено російськими ракетами. Найголовніше те, що всі наші люди живі та цілі", - зазначається на сторінці кондитерської в Instagram.

Колектив також поінформував, що відновив роботу в центрі міста, проте поки не готовий запропонувати поціновувачам десерти, однак докладе всіх зусиль, щоб оперативно відновити виробничі процеси й повернути в продаж смаколики.

Обидва заклади попросили киян частіше заходити на каву і в такий спосіб допомогти колективам відбудувати свої потужності.