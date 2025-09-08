Інтерфакс-Україна
17:57 08.09.2025

Буданов відвідав поранених розвідників, вручив воїнам нагороди

Фото: https://www.facebook.com

Напередодні Дня воєнної розвідки, що відзначається 7 вересня, начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов відвідав один з лікуваних закладів, де перебувають на лікуванні поранені розвідники.

Очільник ГУР вручив воїнам державні та відомчі нагороди, а також цінні подарунки.

"Однак, за словами самих бійців, найважливішим для них стало щире людське спілкування з шефом розвідки. Буданов особисто поспілкувався з кожним захисником, запитуючи про їхній стан здоров’я та потреби", - повідомляється на сторінці медичного закладу.

"Найбільше мріємо про швидку перемогу", — відповіли воїни, а потім попросили зробити спільне фото.

Буданов також висловив вдячність медичному персоналу лікарні за їхню самовіддану працю. Директор лікарні, зі свого боку, подякував ГУР за постійну підтримку та допомогу.

