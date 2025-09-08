Інтерфакс-Україна
Події
16:50 08.09.2025

Генштаб ЗСУ: На фронті відбулося 77 боєзіткнень, з них майже половина – на покровському напрямку

Фото: 33 омбр

На всій лінії фронту з початку доби та станом на 16:00 понеділка зафіксовано 77 бойових зіткнень, найбільш активними дії ворога залишаються на покровському напрямку, де відбувся 31 бій, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"На покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 31 спробу потіснити наших воїнів із займаних позицій... Сили оборони стримують натиск та вже відбили 25 атак", - повідомляється у зведенні Генштабу у телеграм-каналі.

На новопавлівському напрямку українські захисники зупинили 11 штурмових дій ворожих військ, ще шість зіткнень досі тривають.

На лиманському напрямку за сьогодні загарбницька армія здійснила п’ять атак на позиції українців, чотири бойові зіткнення досі тривають.

На торецькому напрямку противник здійснив п’ять спроб вклинитися в оборону українських військ.

На краматорському напрямку ворог тричі здійснював наступальні дії.

На північно-слобожанському і курському напрямках українські воїни за сьогодні відбили дві ворожі атаки, ще два зіткнення триває. За інформацією, українські підрозділи на цих напрямках здійснювали активні дії та мали успіх на окремих ділянках.

На сіверському напрямку підрозділи росіян двічі намагалися просуватися на позиції наших військ.

На придніпровському напрямку українські підрозділи відбили дві атаки загарбника у бік Антонівського мосту.

На південно-слобожанському напрямку та на куп’янському напрямках зафіксовані поодинокі бойові дії.

На гуляйпільському та оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив, йдеться у зведенні Генштабу.

Теги: #генштаб_зсу #бойові_зіткнення

