15:48 08.09.2025

Ділки з Дніпра налагодили схему постачання в РФ сільгосппродукції - прокуратура

Фото: https://t.me/pgo_gov_ua

 Групу осіб, які налагодили схему постачання продукції сільськогосподарського призначення до РФ, викрито у м. Дніпро, проведено 37 обшуків, затримано сімох осіб, повідомляє Офіс генерального прокурора України в понеділок.

"За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури викрито групу осіб, які організували канал постачання виготовленої на території України продукції біологічного захисту сільськогосподарських культур на об’єкти продовольчого забезпечення держави-агресора", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі відомства.

Встановлено, що серед підозрюваних – директор, двоє співвласників, бухгалтер та менеджери з продажу двох товариств. "Вони налагодили систематичні постачання продукції до підконтрольних підприємств в рф, які обслуговують агрохолдинги, заклади освіти та об’єкти стратегічної й критичної інфраструктури держави-агресора", - зазначають у відомстві.

За інформацією прокуратури, постачання здійснювалося через мережу афілійованих компаній у країнах Європи та Азії.

У ході проведення 37 санкціонованих обшуків у Дніпропетровській та Кіровоградській областях вилучено бухгалтерську та іншу документацію, печатки юридичних осіб зареєстрованих в РФ, ключі доступу до російських банків, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, грошові кошти в різних валютах на загальну суму близько 9 млн грн.

Сімох осіб затримано. Наразі їм повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі СБУ у Дніпропетровській області.

