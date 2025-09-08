Зеленський призначив ексзаступника голови Мінстратегпрома Алояна заступником секретаря РНБО

Фото: https://www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський призначив заступником Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Давида Алояна, який обіймав посаду заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості України до ліквідації відомства.

"Призначити Алояна Давида Манвеловича заступником Секретаря Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в тексті президентського указу №673/2025 від 8 вересня, опублікованому на сайті голови держави.