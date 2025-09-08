Міносвіти з партнерами запустили онлайн-курс для вчителів про реформу старшої школи

Міністерство освіти і науки України спільно з партнерами створили безоплатний онлайн-курс "Профільна. Зміст. Як викладати в новій старшій школі".

"Щоб підтримати педагогів у підготовці до нової моделі старшої школи, освітній проєкт "Зміст" благодійного фонду savED у партнерстві зі студією онлайн-освіти EdEra, Міністерством освіти і науки України та за підтримки міжнародної неурядової організації Finn Church Aid створили безоплатний онлайн-курс "Профільна. Зміст. Як викладати в новій старшій школі", - йдеться у повідомленні міністерства.

У відомстві нагадали, що 1 вересня 2025 року 30 ліцеїв у всіх регіонах України почали пілотувати окремі елементи "Профільної": реформи старшої школи, зокрема, вибір учнями профілів і предметів та курсів для вивчення. З 1 вересня 2027 року нова модель запрацює в усіх ліцеях країни.

Зазначається, що онлайн-курс складається з 6 модулів і 14 відеолекцій та пропонує пояснення реформи простою мовою, огляд нормативної бази та розвінчування поширених міфів; заглиблення в природничу, математичну, громадянську та історичну, мовно-літературну освітні галузі; готові рішення для уроків; окремий модуль про створення авторських учительських курсів; сертифікат про підвищення кваліфікації.

Ознайомитися з курсом можна за посиланням: https://study.ed-era.com/uk/courses/course/6785

Згідно з повідомленням, команда "Зміст" також запустила безоплатну бібліотеку навчальних матеріалів для 10–12 класів — платформу "Зміст.Профільна", на якій до кінця 2025 року буде розміщено понад 2500 готових матеріалів з різних освітніх галузей.