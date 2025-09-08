Інтерфакс-Україна
Події
14:58 08.09.2025

ЄС обговорює можливі санкції проти Китаю за імпорт російських енергоресурсів - ЗМІ

Чиновники країн ЄС вивчають можливість введення вторинних санкцій проти КНР через імпорт нафти і газу з РФ, повідомляє в понеділок Financial Times із посиланням на джерела.

"Європейські чиновники і дипломати в неділю розпочали переговори про те, що може увійти до нового пакету обмежень, зокрема неодноразово вони говорили про вторинні санкції проти Китаю - основного імпортера російських нафти і газу", - заявили співрозмовники газети.

За словами джерел, пропозиції ЄС про вторинні санкції перебувають на "вельми ранньому етапі" і потребуватимуть повної підтримки та координації зі США.

Газета The New York Post із посиланням на джерело в Білому домі 4 вересня повідомляла, що президент США Дональд Трамп у телефонній розмові з європейськими лідерами закликав їх "чинити економічний тиск на Китай за спонсорування російських військових зусиль", а також припинити купувати російську нафту.

Постпред США при НАТО Меттью Вітакер 2 вересня заявив, що США наразі утримуються від введення вторинних санкцій щодо Китаю через співпрацю з Росією, оскільки хочуть продовжувати торговельні переговори з Пекіном.

За словами Вітакера, востаннє, коли Пекін і Вашингтон чинили тиск один на одного, все закінчилося взаємним введенням мит на рівні 145%. "Це не той спосіб, яким можна вирішити ситуацію і в торговельних відносинах із Китаєм, і у війні між Росією та Україною", - наголосив він.

