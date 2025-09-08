Інтерфакс-Україна
12:49 08.09.2025

У найближчі дві доби в Україні очікуються короткочасні дощі та грози

Короткочасні дощі, грози очікуються місцями в Україні у вівторок, 9 вересня, в західних областях вдень повсюди, в Карпатах місцями значний дощ, повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті місцями туман.

Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, на півдні до 19°. Вдень 21-26°, у південних областях до 29°, у західних областях 18-23°.

В Києві місцями короткочасний дощ, вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 24-26°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 9 вересня в Києві була зафіксована в 1944 році і склала 33,5° тепла, найнижча вночі – 2,4° в 1900 році.

В середу, 10 вересня, у південній частині України та більшості центральних областей короткочасний дощ, місцями гроза. На решті території без опадів.

Вночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті місцями туман.

Вітер східний, у західних та північних областях з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°, у південно-східній частині 18-23°.

В Києві без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура 13-15°, вдень 24-26°.

Теги: #прогноз_погоди

