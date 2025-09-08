Окупанти 25 разів обстріляли міста і села Донецької області за добу, 4 мирних жителів загинули

Фото: https://t.me/VadymFilashkin

Троє мирних жителів Краматорського району Донецької області загинули і ще 10 дістали поранення внаслідок обстрілів населених пунктів регіону російськими окупантами протягом минулої доби, ще одна людина загинула в Покровському районі, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Краматорський район. У Лимані пошкоджено будинок, у Яровій — 3 будинки, 2 господарчі споруди, гараж і 2 автівки. У Маяках Святогірської громади пошкоджено ферму. У Миколаївці пошкоджено приватні будинки та інфраструктуру. У Слов'янську 1 людина загинула і 5 поранено, пошкоджено мікроавтобус. У Новодонецькому 2 людини загинули і 2 поранені, пошкоджено двоповерхівку і автомобіль. В Олександрівці поранено людину, пошкоджено авто. У Старорайському Дружківської громади пошкоджено будинок. У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено 5 приватних будинків, 2 адмінбудівлі , 2 інфраструктурні об'єкти і 4 гаражі", - написав Філашкін в Телеграм в понеділок вранці.

Четвертий загиблий внаслідок російських обстрілів у Торецькому Шахівської громади Покровського району. У місті Добропілля Покровського району пошкоджено дві адміністативні будівлі. У Сіверську Бахмутського району пошкоджено три будинки.

Всього за минулу добу російські окупанти обстріляли населені пункти Донецької області 25 разів. З лінії фронту за добу було евакуйовано 130 людей, у тому числі 22 дитини.

В суботу, 6 вересня окупанти обстріляли міста і села Донецької області 37 разів, двоє мирних загинуло, дев'ятеро було поранено. 5 вересня було 36 обстрілів населених пунктів, четверо мирних загинули, один поранений. 4 вересня було 40 обстрілів, п'ятеро загиблих та двоє поранених мирних мешканців.

Евакуйовано в суботу було 130 жителів Донецької області, у тому числі 22 дитини, у п'ятницю 575, у тому числі 81 дитину, у четвер 316 людей, у тому числі 47 дітей.